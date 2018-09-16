MLB》沙胖切球失靈 洋基季後賽恐有麻煩

2018年09月16日 15:37 中時電子報 盧品青

洋基田中將大前役痛宰藍鳥威風八面，隔日左投沙巴西亞(CC Sabathia)卻被打得落花流水，2.1局就挨3轟被打下場。洋基最後以7-8戰敗，令人擔心的是沙胖9月狀況不佳，到10月季後賽可就麻煩了。

沙巴西亞說：「我的切球(cutter)最近不靈光了，比不得季初的時候。感覺我好像只是把球扔到對面而已，沒辦法對準捕手投過去。現在只能加緊練習找回球感。」

切球是沙胖的重要武器，他昔日的老隊友李維拉(Mariano Rivera)、派提特(Andy Pettitte)也以切球著稱。沙胖此役50球有20球是切球，但球速只勉強維持在87英里(140公里)，不僅缺乏壓制力，甚至被對手鎖定攻擊。

不過洋基恐怕沒選擇了，總教練波恩(Aaron Boone)說他仍信任沙胖：「他的切球有點失控，最近表現比較不穩，現在反而是滑球投得好一點，我相信他會找回狀態的。」沙胖近3場先發只撐了10.2局，被打11分，自責分率高達9.28。

好消息是洋基首次叫上了22歲的新秀左投薛菲爾德(Justus Sheffield)，他是農場裡最優秀的投手。薛菲爾德暫時被定位在牛棚，若他能取得教練信任，有機會擠進明年的先發輪值。

(中時電子報)