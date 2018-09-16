家屬控警違法搜索、破壞門窗 板橋警：一切合法

新北市板橋警分局南下桃園緝毒，家屬指控警方惡意破壞門窗。（投訴人提供）

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新北市板橋警分局南下桃園緝毒，家屬指控警方惡意破壞門窗。（投訴人提供）
新北市板橋警分局南下桃園緝毒，家屬指控警方惡意破壞門窗。（投訴人提供）
新北市板橋警分局南下桃園緝毒，家屬指控警方惡意破壞門窗。（投訴人提供）
新北市板橋警分局南下桃園緝毒，家屬指控警方惡意破壞門窗。（投訴人提供）

新北市板橋警分局偵查隊今（16日）上午10時許，前往桃園市大園區某民宅查緝毒品，未逮捕到嫌疑人，在屋內查獲K他命毒品2.7公克等證物；屋主游姓胞兄指控，警方惡意破壞門窗，甚至還將他強推至屋內盤查，「根本就是違法搜索！」板橋警分局澄清，一切過程合法。

游姓胞兄表示，今（16日）上午9時許，突然接到鄰居來電稱「你弟弟家好像有小偷！」他趕緊撥打110報警並趕往現場，桃園警方到場後才發現是新北市板橋警分局偵查隊、保大霹靂小組成員南下查緝毒品。

游姓胞兄表示，當時胞弟並不在屋內，但他發現住家後門的門窗遭破壞，鐵門直接被撬開，警方惡意破壞民眾私有財產，屋主有權要求警方恢復原狀；另外，他痛批，當時人站在路邊看著桃園警方進入屋內，卻被新北市警員強推至屋內搜索，自己根本不住在該處。

游姓胞兄痛批，當時接獲鄰居電話趕往現場，人站在屋外路中央卻被推至屋內盤查，「一點人權都沒有！」他支持警方打擊不法，若胞弟有違法，證據到哪就辦到哪，但他無關被牽扯入內，還被強行搜索，「沒有民眾可以接受這樣的搜索程序！」

板橋警分局澄清，偵查隊接獲情資會同保大霹靂小組前往查緝毒品，有持「搜索票」，執行過程一切合法，另外，關於家屬指控破壞門窗部分，警方強調，並未破壞門窗，警員都是由2樓進入屋內。

板橋警分局指出，屋主游姓胞兄出現後，並不清楚他的身分，因此依法盤查並無不妥，由於該民宅今年曾被查獲過大量毒品，因此，才會再前往該處查緝。

(中時 )

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