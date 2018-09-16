高市6旬婦染登革熱拖5天 恐涉隱匿挨罰6萬

2018年09月16日 15:57 中時 柯宗緯

衛生局針對個案接觸者擴大疫調。（柯宗緯翻攝）

高市爆發第7例登革熱，個案為家住三民區60多歲婦人，其居住地鄰近第2、3例，不排除為社區群聚感染，但婦人從10日起陸續發燒、肌肉痠痛等疑似症狀，卻拖了5天才就醫，直到15日確診陽性，衛生局認為婦人恐涉及隱匿疫情，造成社區暴露病毒風險，將交叉比對數千筆疫調資料，若屬實則開罰6至30萬元。

疾管處長潘炤穎指出，該名婦人家住三民區安發里，10日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐等症狀，自行服用家裡退燒藥、沒有就醫，14日回台南市佳里區老家，因症狀未緩解，當晚由家屬陪同至台南市奇美醫院看診。

婦人經抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，被通報疑似登革熱，個案15日下午返回高雄，衛生單位安排住院防蚊隔離，目前收治住院中。15日中央認可實驗室確診本土登革熱、血清型為第2型病毒。

衛生單位疫調發現，該案無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，偶而至附近超商及公園活動，每周六、日固定回台南佳里區老家的菜園種菜。

衛生局進一步調查，該案與三民區確診第2例本土登革熱個案居住地距離495公尺，且與第3例居住地距離80公尺，有極高的地緣關係，且3例個案血清型別均為第2型病毒，研判應為社區群聚感染。

潘炤穎說，該名婦人平常就不愛就醫，今年兩次就醫紀錄，一次就是在奇美醫院，一次就是此次為高市醫院隔離治療。該婦在10日後已出現典型登革熱症狀，還持續在住家、社區活動長達5天，有極高病毒擴散風險，若對疫調人員隱匿病狀，查證屬實將依違反《傳染病防治法》裁罰6萬至30萬元。

另外，由於旗津中州地區爆發3例群聚感染，中州渡輪站將持續進行體溫管控，防堵疫情擴散，直到9月下旬為止。衛生局也提醒，9、10月是登革熱流行高峰，氣候更適合病媒蚊生長，民眾切勿掉以輕心。

(中時 )