日本羽球公開賽》桃田首位封王地主選手 追逐東奧添信心

2018年09月16日 15:46 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018 Daihatsu Yonex日本羽球公開賽今天進入最後一天賽程，地主日本總共在男、女單及女雙有三組人馬晉級到決賽，最終由男單桃田賢斗、女雙福島由紀/廣田彩花留住冠軍，桃田更是賽事開辦37屆以來，首位男單奪冠的日本選手。

今天比賽湧入滿場7000人觀賽，桃田在男單決賽以21：14、21：11收服泰國選手寇希特（Khosit Phetpradab），整場比賽歷時48分鐘，賽後他說：「我一進場就聽到歡呼聲，雖然有點緊張，但也是因為觀眾的熱情支持，給了我力量面對困難的比賽，才能順利奪勝。」

桃田在2016年因為涉入賭場遭禁賽，去年才解禁，重新回到球場讓他更珍惜舞台，今年賽季也持續維持好表現，包括日本公開賽，今年已經拿下5座冠軍，賽後接受日本媒體訪問時說：「3年前我壓根不會想到自己能站上頒獎台，現在我可以好好在這個我最熱愛的舞台競爭，展現更成熟的球技，現在的我感覺很快樂。」

本屆日本公開賽比賽場地東京調布市武藏野之森綜合體育館，也是2020東京奧運羽球項目比賽場地，放眼兩年後的奧運殿堂重頭戲，桃田表示：「能夠在這裡贏得日本公開賽冠軍，讓我覺得這個場地可以為我帶來幸運，也增添挑戰東京奧運的信心，不過我新的一周還有比賽，我必須先把這次的榮譽放下，繼續努力才行，先不去想太遠的事。」

日本女雙組合福島由紀/廣田彩花在女雙決賽以21：15、21：12擊退中國大陸陳清晨/賈一凡，也把冠軍留下，可惜曾在日本公開賽封后的奧原希望，本屆女單決賽19：21、21：17、11：21飲恨西班牙女將馬琳（Carolina Marin），與冠軍擦身而過，馬琳則是衛冕成功。

(中時電子報)