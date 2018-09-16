山竹颱風影響 飛港澳班機停飛或延誤異動一覽

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受山竹颱風影響，華航9月17日航班異動情形如下：

台北往返香港CI601/602航班取消

高雄往返香港CI933/934航班取消

台北往返香港CI903/904、CI641/642航班延後起飛

台南往返香港CI7863/7868航班延後起飛

提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新航班異動資訊。

台灣虎航公布今（16）日最新航班異動情形如下：

-IT301 桃園-澳門延至9月17日06:10起飛，航班編號改為IT9301

-IT303 桃園-澳門延至9月17日07:40起飛，航班編號改為IT9303

-IT305 桃園-澳門延至9月17日11:30起飛，航班編號改為IT9305

-IT307 桃園-澳門延至9月17日19:50起飛，航班編號改為IT9307

-IT302 澳門-桃園延至9月17日08:50起飛，航班編號改為IT9302

-IT304 澳門-桃園延至9月17日10:20起飛，航班編號改為IT9304

-IT306 澳門-桃園延至9月17日14:10起飛，航班編號改為IT9306

-IT308 澳門-桃園延至9月17日22:30起飛，航班編號改為IT9308

-IT321 高雄-澳門延至9月17日07:30起飛，航班編號改為IT9321

-IT322 澳門-高雄延至9月17日09:50起飛，航班編號改為IT9322

長榮航空17日航班異動訊息如下：

17日香港－台北 BR828 取消。

為疏運旅客，長榮航空17日往返台北-香港航班BR867、BR868、BR809、BR810，以及往返台北-澳門航班BR807、BR808、BR811、BR806，特別將A321-200放大為A330-300及777-300ER機型飛航。

最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

(中時 )

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