山竹颱風影響 飛港澳班機停飛或延誤異動一覽

受山竹颱風影響，華航9月17日航班異動情形如下：
台北往返香港CI601/602航班取消
高雄往返香港CI933/934航班取消
台北往返香港CI903/904、CI641/642航班延後起飛
台南往返香港CI7863/7868航班延後起飛
提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新航班異動資訊。
台灣虎航公布今（16）日最新航班異動情形如下：
-IT301 桃園-澳門延至9月17日06:10起飛，航班編號改為IT9301
-IT303 桃園-澳門延至9月17日07:40起飛，航班編號改為IT9303
-IT305 桃園-澳門延至9月17日11:30起飛，航班編號改為IT9305
-IT307 桃園-澳門延至9月17日19:50起飛，航班編號改為IT9307
-IT302 澳門-桃園延至9月17日08:50起飛，航班編號改為IT9302
-IT304 澳門-桃園延至9月17日10:20起飛，航班編號改為IT9304
-IT306 澳門-桃園延至9月17日14:10起飛，航班編號改為IT9306
-IT308 澳門-桃園延至9月17日22:30起飛，航班編號改為IT9308
-IT321 高雄-澳門延至9月17日07:30起飛，航班編號改為IT9321
-IT322 澳門-高雄延至9月17日09:50起飛，航班編號改為IT9322
長榮航空17日航班異動訊息如下：
17日香港－台北 BR828 取消。
為疏運旅客，長榮航空17日往返台北-香港航班BR867、BR868、BR809、BR810，以及往返台北-澳門航班BR807、BR808、BR811、BR806，特別將A321-200放大為A330-300及777-300ER機型飛航。
最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。
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