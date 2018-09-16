中國國際進口博覽會倒數五十天 陸中央媒體聚焦上海

2018年09月16日 17:42 旺報 呂佳蓉

在首屆中國國際進口博覽會迎來倒計時五十天之際，大陸黨媒與官媒《人民日報》、新華社、《光明日報》等媒體，紛紛將目光投向了上海。

15日晚間新華社推出重點報導《從改革開放視窗到攻堅破冰試驗田——從浦東開發開放看中國改革開放40年》，系統梳理了上海浦東開發開放28年間的歷程。報導指出，28年來浦東開發開放以堅實的步伐，始終走在發展的前沿、時代的前列，取得了舉世矚目的成就，向世界展示了中國特色社會主義的勃勃生機。

16日，《人民日報》、《光明日報》也分別在重要位置，聚焦上海改革開放的最新成績。《人民日報》在頭版刊登上海推進科創中心建設報導《上海高標準建設科創中心》，指出上海在聚焦關鍵核心技術、深化開放引智政策等方面發力，並取得矚目成績。

報導指出，自2014年啟動以來，對標國際最高最好，在夯實基礎、先行先試、支撐發展和開放引智上狠下功夫，上海為建設具有全球影響力的科技創新中心持續發力。

《光明日報》同樣在頭版推出長篇述評《開啟全球城市史的上海時刻》。以黃浦江上海關大鐘開篇，從上海進入世界時間出發，報導表示，「全球城市的反覆運算史，正進入上海時刻。」

此外，《光明日報》還以四個整版的篇幅，分別反映上海推進四大品牌建設的情況。四篇報導分別是《服務：上海的核心競爭力》、《擦亮新時代“上海製造”名片》 、《上海購物：品質消費 卓越追求 》、《上海文化，一條面向未來的寬廣河流 》。

(旺報 )