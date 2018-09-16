民進黨百工百業挺改革 台南動員5000人造勢

2018年09月16日 16:15 中時 程炳璋

蔡英文總統（中）高舉民進黨台南市長黃偉哲（右2）的手，請求鄉親支持。（程炳璋攝）

9合1選舉剩不到70天，民進黨為擺脫執政包袱帶來的低迷選情，在台灣各縣市發動百工百業挺改革選舉造勢，蔡英文總統與行政院長賴清德16日下午2時在台南市嘉南藥理大學合體，加持民進黨台南市選舉參選人，約5000人進場營造選舉聲勢。

民進黨近年中央執政的滿意度大幅滑落，執政包袱影響地方選情，民進黨台南市長參選人黃偉哲民調雖然領先，整體選情已無法與上屆台南市長選情相比。

民進黨中央黨部9月發動多場百工百業社團力挺改革活動，蔡、賴合體在全台12縣市為民進黨營造選舉聲勢，第8場在台南市舉辦，民進黨選將齊聚拉抬選情。不過場外仍有反年改團體與拔菜總部派員高舉旗幟抗議。

行政院長賴清德表示，台中市長林佳龍號稱10年磨一劍，黃偉哲在台南政治圈起碼磨練20年，他在初選後更用心團結黨內與社會的力量，累積勝選人和。

蔡英文壓軸上台為黃偉哲強力加持，她稱民進黨一直有「綠色執政，品質保證」的傳統，過去台南市的選舉成績很好，這次不能放鬆，選舉沒有穩贏，要求大家一起為黃偉哲拉票。

蔡英文提到台灣網路出現很多假消息、假新聞傳播，因為台灣尊重言論自由，對這些言論無法禁止，希望民眾對錯誤消息要勇於站出來澄清。

蔡英文稱讚黃偉哲一直是個溫和理性特質的人才，未來台南的建設，就是賴清德規畫，蔡英文支持，黃偉哲實現。

(中時 )