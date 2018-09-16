民進黨百工百業挺改革 台南動員5000人造勢

蔡英文總統向鄉親推薦民進黨台南市長參選人黃偉哲是個溫和理性的人。（程炳璋攝）

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蔡英文總統（中）高舉民進黨台南市長黃偉哲（右2）的手，請求鄉親支持。（程炳璋攝）

9合1選舉剩不到70天，民進黨為擺脫執政包袱帶來的低迷選情，在台灣各縣市發動百工百業挺改革選舉造勢，蔡英文總統與行政院長賴清德16日下午2時在台南市嘉南藥理大學合體，加持民進黨台南市選舉參選人，約5000人進場營造選舉聲勢。

民進黨近年中央執政的滿意度大幅滑落，執政包袱影響地方選情，民進黨台南市長參選人黃偉哲民調雖然領先，整體選情已無法與上屆台南市長選情相比。

民進黨中央黨部9月發動多場百工百業社團力挺改革活動，蔡、賴合體在全台12縣市為民進黨營造選舉聲勢，第8場在台南市舉辦，民進黨選將齊聚拉抬選情。不過場外仍有反年改團體與拔菜總部派員高舉旗幟抗議。

行政院長賴清德表示，台中市長林佳龍號稱10年磨一劍，黃偉哲在台南政治圈起碼磨練20年，他在初選後更用心團結黨內與社會的力量，累積勝選人和。

蔡英文壓軸上台為黃偉哲強力加持，她稱民進黨一直有「綠色執政，品質保證」的傳統，過去台南市的選舉成績很好，這次不能放鬆，選舉沒有穩贏，要求大家一起為黃偉哲拉票。

蔡英文提到台灣網路出現很多假消息、假新聞傳播，因為台灣尊重言論自由，對這些言論無法禁止，希望民眾對錯誤消息要勇於站出來澄清。

蔡英文稱讚黃偉哲一直是個溫和理性特質的人才，未來台南的建設，就是賴清德規畫，蔡英文支持，黃偉哲實現。

(中時 )

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