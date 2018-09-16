林俊傑飆嗓力抗強颱 東莞提早度中秋

JJ昨在東莞開唱。（JFJ Productions提供）

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JJ昨在東莞開唱。（JFJ Productions提供）
JJ昨在東莞開唱。（JFJ Productions提供）
JJ昨在東莞開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）15日在東莞開唱，儘管天氣預告山竹颱風將至，上萬觀眾仍到場參與，演出過程中，JJ多次提醒大家欣賞完演出後儘快回家、注意安全；昨開場沒多久，JJ表示自己今晚表現較放鬆也跟颱風有關：「比較自由發揮一點，可能也是因為這個因素（指颱風），反正我也走不了，我們就一起在這邊度過吧。」

他歌迷會昨事前準備暖心驚喜，於演場會節目中舉起火紅色楓葉，為現場營造一片秋日美景，前排觀眾更舉起「月餅配茶，我們配你，楓隨粵動，關鍵是你」紙卡，提早向JJ獻出中秋祝福。到了彈唱環節時，JJ照慣例脫掉外套，滿場觀眾高喊脫掉，JJ羞問「是不是颱風要來了，所以心情亂了、沸騰了」！而〈小酒窩〉大合唱時，JJ當場問起大家年紀，將現場觀眾以出生年份分成80後、90後等區塊，JJ開玩笑表示自己要跟80後的同一隊，絕不是因為年紀，而是因為他們「人好少，好可憐」。

他也分享自己出道十五年心路歷程，表示每當自己遭遇低潮或覺得黑暗時，正是音樂以及不離不棄的歌迷們支持，才能堅持至今；「聖所」巡演下一站，將於9月23日起連續三晚登陸香港紅磡，對於從未連續3天開唱的JJ是個挑戰，因屆時正值中秋節，他將在現場與粉絲共度佳節，並為自己創造新紀錄。

(中時 )

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