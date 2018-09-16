千葉千年祭典 大溪陣頭和園哥跨海演出

2018年09月16日 16:26 中時 蔡依珍

大溪三太子現身成田老街造成日人瘋拍。(秘書處提供)

大溪三太子現身成田老街造成日人瘋拍。(秘書處提供)

大溪陣頭跨海參加千葉千年祭典 。(秘書處提供)

桃園吉祥物園哥跨海參加「吉祥物成田詣」。(秘書處提供)

桃園吉祥物園哥跨海參加「吉祥物成田詣」 。(秘書處提供)

大溪三太子現身成田老街造成日人瘋拍。(秘書處提供)

桃園吉祥物園哥跨海參加「吉祥物成田詣」 。(秘書處提供)

秘書處長顏子傑（右起）、成田市長小泉一成、大溪木藝博物館館長陳倩慧。(秘書處提供)

千葉縣成田市新勝寺開基1080周年祭典活動「第五屆成田傳統藝能祭」熱鬧登場，桃園身為姊妹市沒缺席，秘書處長顏子傑帶著大溪共義團太子班參與盛典，充滿台灣文化、傳統廟會儀式的「三太子」、搭配鼓隊與北管音樂，受到成田市民的熱烈歡迎，民眾搶著與「太子」拍照，成功把台灣陣頭推向國際。

秘書處長顏子傑與文化局、新聞處、大溪木藝生態博物館等一行於9月14日至16日出訪桃園友好城市日本千葉縣，顏子傑表示，3年前的9月16日正好是桃園市跟成田市締結友好城市的日子，由桃園市副市長游建華帶領桃園表演團體參加祭典，今年桃園市再度組團來訪成田藝能祭，也剛好「迎接雙方友好交流的三周年紀念」，市長鄭文燦特別指派擁有超過百年創社歷史的大溪普濟堂共義團「太子班」參加藝能祭表演及踩街。

「市長都派我們出國比賽了，怎麼可以不盡全力表演！」15日開幕式時，成田市一早就下起大雨，但大溪共義團的團員們在大溪木藝博物館館長陳倩慧及共義團將軍組組長林偉祺領軍下，一致認為不受風雨阻擋，希望讓日本的朋友能夠一睹桃園精彩的民俗文化表演，在細雨中展開表演，正午後雨過天晴、正好迎接下午踩街遊行，成田市小泉一郎興奮表示：「桃園市大溪的三太子，把太陽帶來成田！」共義團的三太子演出，受到日本民眾的熱烈掌聲，沿街也有許多民眾搶著與太子神偶拍照，桃園市成功將臺灣廟會的熱鬧氣氛展現在日本成田老街。

顏子傑說，興建於日據時期昭和35年的普濟堂，祭拜的是台灣重要的神明之一「關公」，共義團則在大正6年成立，這次的表演與日本有很深的淵源，而「關公」也就是日本人熟悉的三國演義的武將之一，他希望，在滿三周年值得紀念的日子，桃園市、千葉縣、成田市的友誼，能夠如同「桃園三結義」一般堅定而長久。

除了傳統藝能祭的表演以及踩街遊行，桃園市人氣吉祥物「園哥」也一同參加16日清晨舉行的「吉祥物成田詣」活動。現場聚集了日本各地的19隻吉祥物，也包括來自桃園的友好城市的吉祥物成田鰻成君、千葉君及宮崎犬卡弟，各吉祥物們一起參拜成田新勝寺，祈求自己所代表的城市好運氣，吸引了許多民眾圍觀拍照，也讓日本朋友認識了「來自桃園的園哥」。

顏子傑也率團趁機會見千葉縣魅力擔當部長富塚昌子、商工勞動部長吉田和彥等人，討論雙方城市持續推動的交流項目計畫，包括城市馬拉松、高中生桌球移地訓練以及公務職員交流等項目。他認為，桃園市與千葉縣的城市交流從無到有，短短4年已經累積相當成果，雙方的互動也相當親切而真誠，期望這樣的關係可以一直延續下去。

(中時 )