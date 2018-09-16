彰化縣首位！ 韓籍「泡菜修女」歸化入籍 徐國勇親送身分證

2018年09月16日 16:15 中時 謝瓊雲

特教老師出身的內政部長徐國勇親自前來送上證書，大聲感謝柳修女的付出，直說「有你真好！」（謝瓊雲攝）

柳貞順說來台灣與腦麻兒相伴，不知不覺就20多年過去。她常戲稱自己來台展開「19塊的人生」是因韓國教會指派信，信封會貼上19塊韓元的郵票。（謝瓊雲攝）

主教蘇耀文(左一)親自出席見證修女柳貞順(左二)接受中華民國身分證。（謝瓊雲攝）

內政部長徐國勇(右)親自頒發殊勳身分證給柳貞順修女。（謝瓊雲攝）

彰化縣副縣長林明裕也專程致贈感謝狀，祝賀柳貞順修女成為全彰化縣，首位因特殊功勳入籍歸化成為彰化縣民的外籍人士。（謝瓊雲攝）

「泡菜修女」柳貞順，有中華民國身分證了！為了感謝她從韓國漂洋過海為腦麻兒付出、奉獻，在台服務逾25載，內政部長徐國勇16日上午親自送上身分證，祝賀她成為彰化縣民，也是全縣首位因特殊功勳入籍中華民國的外籍人士。

擁有特殊教育專業的柳貞順修女，接受教會派遣，從韓國來台，派駐在鹿港的天主教台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啟智中心，致力推動腦性麻痺兒童的早療服務。

最為人所知的是她製作泡菜販賣，一罐罐籌措興建鹿港聖母聖心啟智中心新大樓的建築經費，被媒體稱為「麻辣修女」；許多教友、家長代表廖碧霞、阿振肉包老闆鄭永豐等人都全程出席，見證柳修女自徐國勇手中接下許可證、身分證的一刻。

徐國勇表示，自己是特教老師出身，在許多育幼院、教養院、國小，教導特殊學童；看到教會為柳修女申請歸化中華民國籍，許多與特教兒童相處的昔日點滴回憶湧上心頭，感動之餘決定親自前來表達對修女的感謝，也藉此呼籲更督人找回愛的初衷，為他人付出。

57歲的柳貞順說，當年教會會長問她是否願意到來台灣來？她欣然同意，那封貼著19塊韓元郵票的指派信，就這樣展開她的「19塊人生」；司機請假、廚媽休假，她就去補這些人的工作，一切從頭慢慢學習。她也特別感謝鄭永豐在興建教養院的過程中，建材費飛漲，義不容辭捐款相助。

她說，早把自己當成台灣人，有沒有這張身分證，其實並沒有太大差別，仍很感謝眾人的幫忙、愛與成全；除了天國子民、韓國國民，現在又多了中華民國的國民身分，感覺將有更多的使命、任務需要完成。

至於成為中華民國國民後，有什麼權利義務和福利？她還不太清楚，笑問「我連國歌都不會唱，這樣可以嗎？」謙稱將會繼續好好學習當個本國國民。

主教蘇耀文說，政府修改國籍法後，他印象中已陸續有五、六十人歸化入籍領證，其中，九成以上都是天主教外籍神父、修女。政府頒發殊勳身分證，表彰他們的貢獻，柳修女在台這麼多年，更應為她申請入籍，表達教會對她的感激和肯定，藉此也讓社會大眾知道有許多無私的外籍人士來到台灣服務，身為本國民的我們，是否更應該多多關懷社會上的弱勢族群。

(中時 )