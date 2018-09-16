台北市》獨家》將出任柯P競選總幹事 小野：以文化為上位協助推出政策北市

2018年09月16日 16:35 中時 張潼

藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智競選團隊早已成形，爭取連任的柯文哲今終於宣布競選總幹事人選，將由作家、現任北市文化基金會董事長兼影視音實驗教育機構校長小野出任。小野接受本報訪問時表示，自己的確不會「傳統的選舉」，接下總幹事職務之後，不會掌管競辦人事或財務，而是將協助柯提出「以文化為上位」的政策，也就是以「文化」來連結各局處施政。

柯文哲今早受訪時表示，之所以邀請小野擔任競選總幹事，主要是整個北市府一級首長「硬度很高」，醫學系、土木系加起來超過一半，下一任應該補強人文部分，小野不僅是作家，也有文化界實務歷練，所以他是很互補的人選。

小野受訪時表示，2014年柯市長選舉時，也曾有人徵詢過他是否願意加入競選團隊，但當時之所以拒絕是因為「傳統的政治思考我的確是不會，完全不懂如何經營里長、樁腳，到現在我還是不懂」，但自2016年開始擔任北市影視音實驗教育機構校長以及文基會董事長，發現柯市長想推動的是政治上的文化運動，「那我就蠻熟悉了」，因此，這次才會接下總幹事重任。

雖然擔任競選總幹事，但小野表示，自己並不會處理太繁瑣的人事、財務問題，他的工作就是「思考」，協助柯文哲「以文化為上位」思考未來要提出的政策；他也直言，現在柯P經常被質疑沒有核心價值、政治思考是什麼，所以「這是我可以幫忙的部分」。

他舉例，如果討論台北市的自行車道，一般都是以「交通本位」檢視該自行車道會不會擠壓現有用路空間等，但如果是從文化上位角度來思考，可以連結到台北市的古道、地下水道，甚至若利用步道連結景美木柵地區，就會和「溫羅汀街區」相連，這是完全不一樣的思考方式。因此，9月底競選辦公室正式公布總幹事人選的記者會上，他應就會拋出首波政策與政策白皮書。

至於與柯文哲及競選團隊的磨合，小野說，他非常認同市長提倡改變政治文化的理念，溝通非常好；競選團隊方面，市長有開玩笑說「你可以跟他們學一學」，年輕人在大數據、網路等方面很厲害，而對他來說，這些年輕人都是透過海選、很有共同目標一起工作，他過去也曾在華視等「很複雜」的大機構工作過，並不擔心與競選團隊間的磨合。

(中時 )