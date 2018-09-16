中颱山竹遠颺長浪卻不止 小琉球長浪5.5米高、東港浪花1樓高

小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）
小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）
小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）
小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）
黃濁的大浪一波波打進東港碼頭，聚集一片垃圾浮在水面上。（謝佳潾攝）
1名來台旅遊的義大利男子，帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪。（謝佳潾攝）
1名來台旅遊的義大利男子，帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪。（謝佳潾攝）
離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）
離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）
離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）

受中颱山竹影響，小琉球的漁港受損不少，不僅傳有紫外線燈桿斷裂，漂流木堆積的情形更是嚴重，而颱風雖遠颺，但長浪未止，16日不僅小琉球觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花，黃濁的海水還因拍擊力過大溢出路面，岸旁小吃店生意大受影響，但卻意外成為外國遊客的觀景點。

屏東16日一早天氣逐漸放晴，中午時甚至還出現陽光，但也因此「滿目瘡痍」盡現，離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重，琉球新漁港則傳紫外線燈桿斷裂，島上近海處的道路更是慘不忍睹，經15日8級陣風一吹，不僅樹倒一片，連水塔也被吹落路面，而鐵皮屋同樣難倖免。

另東港東琉線碼頭也難逃遭受摧殘的命運，黃濁的大浪一波波打進岸邊，不僅聚集一片垃圾浮在水面上，大浪拍擊的力道還大到激起1樓高的浪花，海水更是因而溢出路面，此讓在碼頭旁經營小吃店的業者不堪其擾，生意大受影響。

然而，東琉線16日雖全面停航，但大浪襲擊港口的景象卻吸引遊客駐足，1名來台旅遊的義大利男子，就帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪，5歲混血小男孩看著大浪一波一波打進來，驚艷不已。

(中時 )

影》颱風山竹肆虐港澳影像曝光 … 台灣虎航四周年慶虎妝路跑今開跑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。