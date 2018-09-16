中颱山竹遠颺長浪卻不止 小琉球長浪5.5米高、東港浪花1樓高

2018年09月16日 17:11 中時 謝佳潾

小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）

小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）

小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）

小琉球16日觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花。（謝佳潾攝）

黃濁的大浪一波波打進東港碼頭，聚集一片垃圾浮在水面上。（謝佳潾攝）

1名來台旅遊的義大利男子，帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪。（謝佳潾攝）

1名來台旅遊的義大利男子，帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪。（謝佳潾攝）

離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）

離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）

離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重。（謝佳潾翻攝）

受中颱山竹影響，小琉球的漁港受損不少，不僅傳有紫外線燈桿斷裂，漂流木堆積的情形更是嚴重，而颱風雖遠颺，但長浪未止，16日不僅小琉球觀測到5.5米的長浪，東港碼頭也出現1樓高的浪花，黃濁的海水還因拍擊力過大溢出路面，岸旁小吃店生意大受影響，但卻意外成為外國遊客的觀景點。

屏東16日一早天氣逐漸放晴，中午時甚至還出現陽光，但也因此「滿目瘡痍」盡現，離島小琉球的漁福漁港漂流木堆積嚴重，琉球新漁港則傳紫外線燈桿斷裂，島上近海處的道路更是慘不忍睹，經15日8級陣風一吹，不僅樹倒一片，連水塔也被吹落路面，而鐵皮屋同樣難倖免。

另東港東琉線碼頭也難逃遭受摧殘的命運，黃濁的大浪一波波打進岸邊，不僅聚集一片垃圾浮在水面上，大浪拍擊的力道還大到激起1樓高的浪花，海水更是因而溢出路面，此讓在碼頭旁經營小吃店的業者不堪其擾，生意大受影響。

然而，東琉線16日雖全面停航，但大浪襲擊港口的景象卻吸引遊客駐足，1名來台旅遊的義大利男子，就帶著小朋友跑到碼頭2樓觀浪，5歲混血小男孩看著大浪一波一波打進來，驚艷不已。

(中時 )