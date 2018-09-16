中選會：「以核養綠」公投無補提必要 若給優惠對他案不公平

2018年09月16日 16:58 中時 郭建伸

「以核養綠」公投日前為達連署安全門檻，打算再送2萬餘份連署書到中選會，卻遭中選會拒絕，發起人黃士修已邁入第3天絕食抗議。中選會今天再度發出新聞稿指出，以核養綠公投日前依法點收31萬4135份，已超過《公投法》規定的28萬1745份，並無補提必要，且中選會已函請戶政機關進行30天內查對；若給予補件優惠，中選會等同未經法律授權即便宜行事，法治原則將蕩然無存，也將造成對其他9個公投提案不公平對待，抵觸法律之前人人平等精神。

前總統馬英九日前探視黃士修時表示，如果法令沒有規定只准送一次，能不能讓他們補送一次，使整個累計的連署書能符合規定，免得到時候審查之後被退件，且強調就他了解，《公投法》與施行細則並沒有只送一次的規定。

對此，中選會回應，這種說法牴觸《公投法》第13條第1項之立法目的，且依第12條第3項已明文規定連署人名册應分縣市鄉鎮分別裝訂成册，向主管機關提出；其立法旨意就是要連署人名册一次提出，並分類清楚以方便分送各地區戶政機關查對。

中選會反駁，如果可以「第二次送件」、「第三次送件」，甚至無限次數提出，那何必預作分類？又如何分類？更何況沒有任何一個機關可以有辦法無限次數收件；如果領銜人擔心，在查對程序中就要求補提連署人，以免錯過公投綁大選時間，而要求「第二次送件」或「補件」，將使得已經完成之點收程序，處於懸而未決，戶政機關將無從判斷何時為查對截止日。

此外也有不同說法認為，公投連署總時間其實是6個月，6個月內都可以去連署、繳交連署書。中選會也回應，若提案份數不足，依法有一次補提機會，如果領銜人自己覺得連署份數只有超過法定門檻一點點，那他應該多收集連署書，直到他有信心連署書經查對後，仍有足夠份數可以跨越法定門檻，再來向中選會提交連署人名冊。

中選會強調，目前共有10個提案送往全國戶政機關查對，若給予以核養綠公投優惠，進行法律未授權的「第二次收件」或「補件」，將造成對其他九個公民投票提案的不公平對待，而牴觸法律之前人人平等的精神，不僅違反法律保留，造成戶政機關無所適從，不知每一個案件的30日查對期間何時起算、何時截止。

(中時 )