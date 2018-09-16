花蓮》歷任花蓮縣長都在地人 代理縣長無官邸可住

花蓮縣長近來30年來都返家居住，無人使用縣長官邸。圖為傅崐萁住宅。（許家寧攝）

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花蓮縣長官邸空地在謝深山任內賣出，現已改建成為十層樓大飯店。（翻攝福康飯店官網）

前花蓮縣長傅崐萁官司定解職入獄，法務部次長蔡碧仲明天將接任代理花蓮縣長職務，這才發現花蓮縣長官邸早已被縣府拍賣改建成飯店，縣府指出，歷任縣長並無入住官邸需求，加上14日才確定代理縣長人選，目前將依代縣長意願，盡力安排縣府員工宿舍或投訴飯店。

縣府研考副處長葉俊麟表示，歷任花蓮縣長都是花蓮在地人，30年來縣長多返家居住，無人入住位於花蓮市區公園路台灣銀行旁的縣長官邸，因此從沒有「無宿舍住」的問題，由於這次的代理縣長是外地人，讓安頓的問題才又浮上檯面。

前縣長陳清水表示，他任內將官邸作為夜間縣民服務站，就他了解自1989年卸任之後歷經吳國棟、王慶豐、張福興、謝深山至傅崐萁等5任縣長都沒有使用官邸。據悉，官邸房屋因老舊拆除，10多年前謝深山縣長任內配合都市計畫將空地賣掉，去年落成已啟用為福康飯店。

縣府指出，目前位於府後路的官員職務宿舍額滿並無空間，而且設備老舊，加上依規定退職的政務官在3個月內搬離職務宿舍，時間上恐怕有困難，縣府正研擬相關住宿問題，原則上是以讓蔡代理縣長住的滿意、舒適及辦公交通便利為主要考量。

(中時 )

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