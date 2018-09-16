譚詠麟不輕言退休 爆原要請五月天當嘉賓

2018年09月16日 16:51 中時 蔡琛儀

譚詠麟和《黃金兄弟》齊慶功。（粘耿豪攝）

「校長」譚詠麟出道40年，15日首度在台北小巨蛋開唱，已68歲的他在演唱會上又唱又跳，寶刀未老，他在慶功宴上得意表示，自己是運動員出身，至今仍每天踢球、打球，體力贏過年輕人，因此演唱會唱跳對他來說完全沒問題。

五月天阿信昨晚特別現身欣賞演唱會，譚詠麟說原本想找五月天當嘉賓，但又不好意思，於是作罷；原本五月天在海外有工作，阿信主動向譚詠麟說，要特別為了他多留一天，讓他非常感動。

譚詠麟昨晚唱到〈最愛笑的人〉時，2度喊卡重唱，他透露該曲是第一次唱，「因為練的節拍錯了，樂手可能太暗看不到樂譜。」但也相當爽朗的表示：「無所謂，沒關係的，我是全天候的歌手，不需要（罵），不要影響他們的情緒。」

他透露看到全場歌迷拿手燈應援，2度差點爆淚，對於前晚演出，譚詠麟打了90幾分，唯一遺憾就是有些歌曲觀眾反應不太熱烈，「有些歌在其他地方都是大合唱，但今天好像沒有達到這個效果。」

68歲的他表示暫未想到退休，「唱歌可以長壽，聽歌也可以長壽，人生70歲才開始。」也盼明年再攻蛋，甚至唱到南部，今年底則先推出粵語專輯。明年好友劉德華將在台灣開唱，屆時是否會當嘉賓？他笑說：「他如果有要求，我一定去。」還虧他休息太久變胖了。

(中時 )