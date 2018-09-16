台灣虎航四周年慶虎妝路跑今開跑 現場100張機票免費送

2018年09月16日 17:17 工商 張佩芬

大家一起扮老虎的虎爪動作。圖：台虎提供

路跑吸引六千人參與。圖：台虎提供

台灣虎航今(16)日於臺北市立動物園盛大舉辦第四屆tigerrun4虎妝路跑，吸引了近六千名的跑者及親友齊聚臺北市立動物園，熱情參與全台唯一低成本航空台灣虎航舉辦的主題路跑。

今日上午在華航集團董事長何煖軒與台灣虎航董事長張鴻鐘一同在起跑線嗚槍後，跑者們便魚貫的沿著路線分別開始全長12公里及4公里的路跑。完賽的跑者們，可獲得限量的完賽獎牌，知名樂團「小男孩樂團」擔任整場活動的壓軸表演嘉賓，將現場氣氛帶到最高潮，也順利送出100張免費來回機票。近日於網路上掀起一陣討論熱潮的台虎網紅，「虎將」也在活動中初登場，吸引現場許多民眾爭相合影。

活動結束後，跑者們還可憑號碼布於當日免費進出動物園，讓前來參加路跑的跑者及民眾都大呼「賺到了」。活動的吸晴及可看度，也讓不少外籍的觀光客專乘搭機前來參與，讓每年台灣虎航舉辦的主題路跑，都成功的獲得各方關注。

台灣虎航自2015年，於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近萬人齊聚，年年都舉辦話題性十足的主題路跑，平均皆能號召了近六千名跑者及親友一同參與。台灣虎航表示，希望能讓更多民眾認識台灣虎航，也藉由台灣虎航所舉辦的各式活動，充份展現本土唯一低成本航空活潑及創新求變的一面。

在舉辦第四屆的tigerrun的同時，台灣虎航也迎向開航四週年慶，為盡企業公民之責，台灣虎航宣布將繼續和臺北市立動物園合作，以台灣為飛航基地，秉持地球一家的精神，順應國際生態保育趨勢，將繼續認養老虎、雲豹及台灣石虎，期待能以企業號召之力，呼籲社會大眾能一同重視老虎、石虎及雲豹，並喚起對於其他瀕危貓科動物的保育及生存問題。

台灣虎航董事長張鴻鐘在各方見證之下，與臺北市立動物園園長金仕謙共同簽署一份認養宣言，以示認同動物保育計畫，象徵雙方的合作關係將延續。

台灣虎航將本次的路跑活動直接舉辦在臺北市立動物園內，亦是期待能藉由此場活動，呼籲社會大眾能一同重視動物保育及生存問題，也期盼民眾及旅客能認同並重視相關問題。台灣虎航將持續推出各式促銷及優惠活動，虎迷們可鎖定台灣虎航官方粉絲頁www.facebook.com/TgierairTaiwan，並設定搶先看，以獲得第一手的消息。

(工商 )