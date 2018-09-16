山竹颱風影響 馬祖鐵人三項變兩項

張家班鐵人隊中的小弟張家豪(左二)，和姐姐張婷婷(右二)分獲菁英男子組及女子組冠軍，另一位張家班鐵人隊成員張嘉家(左一)，則獲得菁英女子組第二名。(馬祖鐵人三項提供)

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中時電子報
／綜合報導

邁入第二屆的馬祖鐵人三項賽事，今年受到山竹颱風外圍影響，大會考量安全因素取消游泳項目，把賽事更動為鐵人兩比賽，「張家班鐵人隊」成績亮眼，菁英組由弟弟張家豪以2小時24分37秒奪冠，菁英女子組由張婷婷、張嘉家分別以2小時57分07秒及3小時03分29秒包辦前兩名。

馬祖鐵人三項以嚴峻的地形著名，雖然今年賽事受颱風影響風勢相當大，但是無雨不見日光的天候，非常適合選手競賽，不過大會為了選手安全起見，還是取消了游泳項目，讓選手透過腳踏車和路跑決定高下。

維格鐵人隊的「張家班鐵人隊成員」張家豪拿下本屆馬祖鐵人三項菁英組第一名，菁英女子組由張婷婷以2小時57分07秒的成績拿下第一名，兩人分別得到三萬元獎金等值商品，同時也獲得由馬里亞納觀光局贊助的塞班島鐵人三項賽事參賽權及來回機票；標準鐵人組，男子與女子第一名為邱柏潗以及高玉美，獲得得到一萬元等值商品。

去年馬祖鐵人三項的賽事舉辦成功之後，今年賽事吸引了許多首度來馬祖參賽的選手，以「真鐵人」為號召，除設立菁英組別，更邀請到中華民國鐵人三項運動協會的裁判協助執法，提升賽事專業程度，吸引許多國內外好手前來挑戰令人膽顫心驚的「地獄鯨鯊賽道」。

「張家班鐵人隊」今年第一次參與馬祖鐵人三項賽，姊弟三人同時獲獎、堪稱最大贏家，而在這個艱難的賽道上同時獲獎可謂得來不易，三人中最念年幼的小弟張家豪表示：「賽事開始時前兩圈先適應賽道，後面才開始加速，但是因為賽道實在是太困難，所以還是比個人最佳的成績差了30分鐘，希望明年還可以再度前來挑戰。」

(中時電子報)

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