現實版「巧克力小屋」現蹤法國 走入童話的異想世界

2018年09月16日 17:37 中時 徐力剛

屋內擺設全部使用巧克力製作，吸睛度百分百。（圖片提供／Booking.com）

「巧克力小屋」室內空間寬廣，可同時容納4人住宿。（圖片提供／Booking.com）

還記得《格林童話》中經典「糖果屋（又譯漢賽爾與葛麗特）」故事嗎？這對兄妹在森林迷路，受到壞巫婆誘騙差點被吃掉，最後以智慧化險為夷，安全返家與父親團聚。

如今真實版「巧克力小屋/ The Chocolate Cottage」現身法國，由全球訂房網站Booking.com攜手知名巧克力大師Jean-Luc Decluezeau合作，將童話故事場景真實呈現，滿足大家幼年時夢想。全新「巧克力小屋」坐落法國塞夫爾陶瓷城的國家陶瓷博物館花園溫室，從設計發想至建造過程Jean全程參與，使用超過1.5公噸巧克力為原料，打造總面積18平方公尺寬敞小屋;緩步走入室內，環顧四周牆面、屋頂、壁爐、梳妝台、時鐘、杯子、書本及水晶燈皆以巧克力製作，延伸至戶外白巧克力池塘與美麗花圃，全部都可吃下肚，滿足童年糖果屋夢想。

夜宿「巧克力小屋」別有一番趣味，9月19、26日下午16時起，Booking.com官網獨家開放10月5、6日住宿預約，每晚售價50歐元（約台幣1850元），預約再贈「巧克力迷你屋手作課程」體驗。

(中時 )