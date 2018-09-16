現實版「巧克力小屋」現蹤法國 走入童話的異想世界

真實版「巧克力小屋」位於花園溫室中，耗費1.5公噸巧克力製作。（圖片提供／Booking.com）

友善列印
中時
屋內擺設全部使用巧克力製作，吸睛度百分百。（圖片提供／Booking.com）
「巧克力小屋」室內空間寬廣，可同時容納4人住宿。（圖片提供／Booking.com）

還記得《格林童話》中經典「糖果屋（又譯漢賽爾與葛麗特）」故事嗎？這對兄妹在森林迷路，受到壞巫婆誘騙差點被吃掉，最後以智慧化險為夷，安全返家與父親團聚。

如今真實版「巧克力小屋/ The Chocolate Cottage」現身法國，由全球訂房網站Booking.com攜手知名巧克力大師Jean-Luc Decluezeau合作，將童話故事場景真實呈現，滿足大家幼年時夢想。全新「巧克力小屋」坐落法國塞夫爾陶瓷城的國家陶瓷博物館花園溫室，從設計發想至建造過程Jean全程參與，使用超過1.5公噸巧克力為原料，打造總面積18平方公尺寬敞小屋;緩步走入室內，環顧四周牆面、屋頂、壁爐、梳妝台、時鐘、杯子、書本及水晶燈皆以巧克力製作，延伸至戶外白巧克力池塘與美麗花圃，全部都可吃下肚，滿足童年糖果屋夢想。

夜宿「巧克力小屋」別有一番趣味，9月19、26日下午16時起，Booking.com官網獨家開放10月5、6日住宿預約，每晚售價50歐元（約台幣1850元），預約再贈「巧克力迷你屋手作課程」體驗。

(中時 )

受颱風影響 長榮、立榮今取消香… 星級旅館陪你壯遊台灣！首站麗禧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。