台中》李天生、林德宇競選總部成立 籲選民支持

2018年09月16日 17:35 中時 林欣儀

台中市第13選區爭取連任的市議員參選人李天生（左）成立霧峰區競選總部，立委何欣純到場站台。（林欣儀攝）

民進黨第13選區市議員參選人林德宇、李天生16日成立競選總部，場面熱鬧。台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌特別站台力挺林德宇，強調他是年輕好人才。林德宇則喊出「市長連任、議會過半」口號，呼籲屯區民眾當林佳龍的靠山。

「選到好人才，才有好將來！」林佳龍上台強力推薦林德宇，他表示，台中縣市合併升格直轄市後，目前人口數達280萬，是最宜居城市，但如何讓城、鄉真正合併，目前許多政策在推動，林德宇若進入議會協助，讓台中從希望的台中到進步的台中、未來到光榮的台中。

「林佳龍，凍蒜！」、「林德宇、凍蒜」支持者的「凍蒜」聲震天響，林德宇特別打出立委何欣純「嚴選推薦」，何欣純當場將象徵「交棒」的接力棒交給林德宇，她說，希望傳承專業經驗。

蔡其昌也到場力挺，他表示，林德宇沒有財團背景、是平民百姓的孩子，從大學開始投入公共事務，未來更希望擔任屯區孩子王、協助爭取重大交通建設。

李天生16日也成立霧峰區競選總部，邀請立委高志鵬、何欣純站台。李天生特別呼籲支持者要全力拉票、固票與催票，他說，自己雖然領先，但連任之路仍充滿挑戰。何欣純則強調，此次選舉「最危險」，盼大家全力拉票。

(中時 )