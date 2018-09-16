星級旅館陪你壯遊台灣！首站麗禧溫泉酒店 頂級享受 　

2018年09月16日 17:30 中時電子報 戴安瑋

北投麗禧溫泉酒店坪數最大的套房，擁有露天溫泉池。北投麗禧溫泉酒店提供

北投麗禧溫泉酒店的柚香湯屋，擁有濃濃的精油香，讓人心曠神怡，再到湯屋裡泡個60至90分鐘的湯，一周來積壓在身上的工作壓力時消除，其實麗禧酒店不只有柚香湯屋，還有游泳池、露天風呂，66間客房都有溫泉，打開窗戶即看到山景，是頂級的五星級旅館。

房間內更貼心準備各式點心、堅果、瓶裝水、膠囊咖啡。（圖/戴安瑋攝）

星級旅館評鑑即將邁入第10年，觀光局推「星級旅館陪你一起壯遊台灣」，首站要帶大家認識北投麗禧溫泉酒店、礁溪長榮鳳凰酒店。觀光局表示，國內計有400多家星級旅館，今年推該活動，主要是讓國人了解國內也有頂級星級飯店，在國內遊遊也可有高級享受。

北投麗禧溫泉酒店的前身是華南飯店，原有200多間房間，之後由前立法委員蕭景田接手後，邀請知名建築師李祖原一手規劃設計，費時7年、耗資近20億台幣興建，房間數縮為66間，房間坪數增大，建築外觀、內部裝潢也全數改為原木及石材為主，充滿典雅氣息；酒店提供的溫泉是白硫磺，顏色乳白，擁有濃濃的硫磺味。

麗禧溫泉酒店表示，日據時代華南飯店是高級飯店代名詞，麗禧溫泉酒店承襲了日據時代的那卡西的人文精神外，更具台式精神，入住酒店，會提供麗禧的本島服；本島服緣起五六零年代農耕服裝，和飯店提供的拖鞋，可以在飯店內進出，舒適又輕鬆。

此外，麗禧的服務也是頂級，一個客人入住即有三個工作人員服務外，在房間內更貼心準備各式點心、瓶裝水、茶包，令人驚訝的是還提供膠囊咖啡；浴池旁的出水龍頭處，貼心的弄了塊小木牌，上面寫了白硫磺55度C、純淨水，讓住客知道那個水龍頭是溫泉水。

北投麗禧溫泉酒店9月底前推春夏遊專案，入住一晚，平日要14850元，假日15950元，可享一泊二食或一泊三食，一日遊專案則不則平假日，單人1350元，可享戶外風呂單次進出1次，及在雍翠庭或歐陸餐聽享用市值980元的午餐。

(中時電子報)