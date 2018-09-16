就是要去中國化！ 吳昆財：標準去中媚日課綱

2018年09月16日 17:40 旺報 簡立欣

教育部長葉俊榮表示所謂社會課綱「去中國化」是假議題，發起「反對去中課綱連署」的嘉義大學歷史系教授吳昆財痛批這是睜眼說瞎話，這分明是標準的去中媚日課綱，只為圖一人一黨之私；就如同自詡是東廠的促轉會成員，竟以為自己代表正義，國人誰會相信？

吳昆財說，社會上具有良知的民眾已經看破執政民進黨一意孤行，以假學術與教育之名與多數暴力之實，強行通過眾人皆曰不可的去中國化與媚日歷史課綱。為了杜悠悠之眾口，竟然由教長葉俊榮親上火線，表示所謂「去中國化」乃是「假議題」；如此輕率的說話，正好突顯民進黨的欲蓋彌彰，得了便宜又賣乖的醜態。

吳昆財說，尤其是歷經促轉會張天欽事件後，執政黨的公信心幾已崩潰，「葉部長此時睜眼說瞎話，恐怕毀了自己一生的學術聲譽，尚請葉部長慎重。」

他表示，之所以無法苟同教育部的背書，因為教育部長辯護的理由，實在無法經得起檢驗。首先以歷史教育的常規而論，古今中外凡有教科書的國家，幾乎都是以時序而非主題教學；「時間乃是歷史的重中之重，這是史法顛簸不破的真理！」建構在歷史時間上的史法，才有後來的史觀和主題等歷史教育，即「千里之行，始於足下」的道理。

其次，教育部把原本已經不足的中國史課程與名稱，完全改為東亞史，「試問連中國史3個字都不見了，如此量變與質變，如果這不叫去中國化，什麼才叫做去中國化？」相關專家如中研院東亞史專家李明輝教授等皆坦言，東亞史乃是一門具有非常專業的學門，豈能率爾假多元化之名，完全違反學術規範，僅為圖一己一黨之私，公然大不諱更改授課名稱，吳昆財痛批此是貽笑大方，外行人指導內行人。

吳昆財說，葉俊榮為圖掩人耳目，竟然大言不慚表示課綱審查委員乃是海納百川，各方碩彥，廣泛討論，而以此自詡。「這就如同自詡為東廠的促轉會成員，自認代表正義、促轉台灣社會，有幾位國人相信？」

吳昆財表示，由於執政黨執迷不悟、一意孤行，加上教育部長助紂為虐，造成未來歷史教育去中國化、媚日，後世史冊必然不會饒過這些劊子手。可憐的是，台灣的歷史教育和學子們，必將是「書商無法寫、老師無法教、學生無法讀與試卷無法考」的四輸悲劇，他呼籲：「天佑台灣歷史教育，願葉部長回頭是岸！」

(旺報 )