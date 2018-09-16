高雄》陳其邁首支競選影片發表 林欽榮讚最有魄力市長

林欽榮（右二）擔任高雄市工務局長時，與時任代理市長的陳其邁有共事經驗，他拍片談他看見的陳其邁。（陳其邁競選辦公室提供）

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民進黨高雄市長參選人陳其邁競選辦公室，16日起推出「相信，熟悉的陳其邁」系列競選影片，首支影片的主角，由曾任高雄市工務局長的台北市副市長林欽榮，談與陳其邁代理高雄市長期間的互動，說出他看見的陳其邁。

林欽榮曾用6天時間高效率拆除台北市忠孝橋引道，他更曾在陳其邁代理市長任內擔任工務局長，在訪談中他細數陳其邁如何在短短3個月內，發揮高度的協調能力，果斷執行，化解各種瓶頸及層層關卡，為拆除高雄臨港線的圍牆邁出第一步，成功推動高雄市港合一，奠定現今亞洲新灣區的基礎。

林欽榮於影片中表示，過去高雄市區及港區由於圍牆阻隔，呈現對立且封閉的狀態。陳其邁在擔任高雄市代理市長任內，雖然任期不長，但對市港合一的推動非常重視、積極。

林欽榮回想，陳其邁特別要求鐵路局局長南下高雄，在自己的陪同下，3人一起在臨海線上邊走邊談，還同步打給行政院長討論。

林欽榮說，若不是國防部、鐵路局及港務局都同意，港區碼頭是無法打開的。他很榮幸參與到高雄歷史性的一刻，打開臨港線的圍牆，就是高雄命運開始翻轉的關鍵一步。林欽榮強調，這是無法強硬要求的，只有陳其邁發揮高度協調的能力，透過不斷的溝通，才能達成圓滿的成果。

林欽榮表示，由於陳其邁的魄力與遠見，拆除臨港線圍牆，這座城市終於連結海洋。也由於陳其邁規劃了光榮碼頭到真愛碼頭，奠定了葉菊蘭代理市長的水岸花香，以及陳菊市長「亞洲新灣區」的基礎。

陳其邁競選辦公室表示，除了這支影片外，接下來還會陸續發表由其他過去曾與陳其邁共事、互動過的專家人士，從他們自身的經驗中闡述陳其邁「這個人」。讓民眾更能夠從其他角度，認識陳其邁豐富而謙和的一面。

(中時 )

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