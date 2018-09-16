中秋聚餐新提案！ 飯店大份量「分享」餐搶攻商機

嗜肉主義者最愛「一起吃吧！無肉不歡大拼盤」，售價980元＋10％。（圖片提供／台北西門町意舍酒店）

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「來場火辣趴踢吧！路易斯安那海鮮大拼盤」適合3~4人分享，售價1280元＋10％。（圖片提供／台北西門町意舍酒店）
來s'more 棉花糖吧享受動手DIY樂趣。（圖片提供／台北西門町意舍酒店）
「amba好秋。野餐派對」10月開始每週五、六晚間，享受恣意夜晚時光。（圖片提供／台北西門町意舍酒店）

臨近中秋，好友相聚共度佳節，大啖美食夫復何求。台北西門町意舍酒店「吃吧餐廳」準備應景派對料理，強調大份量「分享」，滿足肉食主義者願望。

全新「一起吃吧！無肉不歡大拼盤」囊括4大經典品項，有彈牙多汁的德式圈腸、炭烤香氣濃郁的英式厚培根、酥脆德國豬腳及惡魔炸雞翅，建議先品嘗原味，感受食物美好滋味，再蘸佐霹靂紅辣醬、蜂蜜芥末醬或番茄醬享用，有畫龍點睛之效。另道「來場火辣趴踢吧！路易斯安那海鮮大拼盤」，主廚結合大蒜奶油肯瓊醬與檸檬胡椒醬，帶出美國藍蟹鉗、鮮蝦、貽貝、文蛤、中卷等海產鮮甜滋味，讓人愈吃愈上癮。中秋再加碼，9月22至24日晚間於吃吧、甜吧消費，可加價80元參加「微型燒烤派對」，自己動手燒烤棉花糖，享受傳統甜點 smore 棉花糖吧，好吃又好玩。

10月開始每週五、六晚間（17:30～21:00），酒店1樓創意沙龍廣場同步舉辦「amba好秋。野餐派對」活動，來此享受戶外燒烤樂趣。現場提供「二人分享餐」，售價780元+10%，內含惡魔炸雞翅佐amba脆薯、西西里肉舖香辣腸底特律披薩、生啤酒或精釀啤酒任選2杯。

也可選擇「四人分享餐」，售價1980元+10%，搭配煙燻鮭魚凱薩沙拉、西西里肉舖香辣腸底特律披薩、無肉不歡大拼盤、健力士醇黑生啤酒或豪灣蜂蜜淡色艾爾精釀啤酒或爐石糯米拉格精釀啤酒任選4杯。

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(中時 )

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