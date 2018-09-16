鑑定名家曾肅良台中畫展開幕 與國小啟蒙導師相見歡

2018年09月16日 17:37 工商 曾麗芳

曾肅良除了是當代書畫藝術家之外，也有著古物鑑定師的身份。（圖／曾麗芳）

國內鑑定名家、同時也是當代書畫藝術家-曾肅良，受中友百貨之邀即日起進駐「中友時尚藝廊」展出「繁花小誌-曾肅良當代書畫創作個展」。今（16）日舉辦開幕茶會，曾肅良與40多年不見的國小導師黃昭成相見歡，場面感人。黃昭成讚賞曾肅良現在的成就，還欣慰地說：「當老師的，最大的成就就是看到自己的學生有好的發展、功成名就！」

曾肅良除了是當代書畫藝術家之外，也有著古物鑑定師的身份，經常上電視為民眾鑑定古物及寶物，引起國小導師黃昭成的注意。黃昭成笑著說，剛開始只覺得這位「曾肅良」是不是與他的學生同名同姓而已，後來經過多方的確認，終於確定他就是失聯已久的學生。

黃昭成說，確認後多次想要跟曾肅良見個面，沒想到屢次錯過機會；直到今年6月，他的個展開幕被學生拍照PO上網，曾肅良看到後主動傳訊息恭祝他畫展成功，二人終於聯絡上。

這次曾肅良在中友時尚藝廊舉辦當代書畫創作個展，黃昭成不顧「山竹」颱風的風雨，特地從屏東北上祝賀曾肅良畫展順利。

黃昭成說，曾肅良是個不忘本、念舊情的人。曾肅良曾跟他說過：「小時候到過老師的家，在客廳看到一幅【墨竹】，開啟了他的美術之路，40多年來感念老師對他的提攜與教導，如今才能成為知名的藝術家。」

「繁花小誌-曾肅良當代書畫創作個展」共展出42件作品。曾肅良說，本次展出的作品皆以生活花草小品為主，是他這2年來的心境寫照，也是特別為中友時尚藝廊這次的展覽所創作，歡迎喜愛藝術的朋友們可以到中友時尚藝廊欣賞他的作品；曾肅良還在現場提供價值2.2萬元的書法作品「行書」進行義賣，所得將全數捐贈給「創世基金會」。

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