學生成名人 國小師臉書尋人 師生重逢在中友藝廊

當代藝術名家曾肅良近期在中友藝廊舉辦個展，展出42件生活花草小品作品。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
曾肅良（右）與國小導師黃昭成（左）40多年未見，透過臉書連繫，終於在中友藝廊重逢。（馮惠宜攝）
「繁花小誌－曾肅良當代書畫創作個展」此次於中友時尚藝廊共展出42件作品，本次展出的作品皆以生活花草小品為主，是曾肅良特別為中友時尚藝廊這次的展覽所創作。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊近期舉辦「繁花小誌-曾肅良當代書畫創作個展」，不但是當代書畫家更是古物鑑定師的曾肅良，因經常上電視成為古物鑑定名人，其國小導師黃昭成經多方確定證實正是他昔日學生，倆人因為中友藝廊這場個展重逢，40多年後再相聚，黃昭成欣慰表示：「當老師的，最大的成就就是看到自己的學生有好的發展、功成名就」。

曾肅良近年常常在電視節目上為民眾鑑定古物及寶物，引起國小導師黃昭成注意，剛開始只覺得這位「曾肅良」是不是與他的學生同名同姓而已，後來經過多方的確認，終於確定他就是失聯已久的學生，確認後多次想要跟曾肅良見個面，直到今年6月黃昭成老師的個展開幕被其他同學拍照PO上網，倆人才真的聯絡上。

這次曾肅良在中友時尚藝廊舉辦當代書畫創作個展，黃昭成特地從屏東北上，到中友時尚藝廊當面祝賀，黃昭成還說：「曾肅良不忘本、念舊情，曾經跟他說過，小時候曾經到過他家，在他家客廳看到一幅「墨竹」，開啟了他的美術之路」；曾肅良也說，這40多年來一直感念老師對他的提攜與教導，讓他成就一方藝術天地。

「繁花小誌－曾肅良當代書畫創作個展」此次於中友時尚藝廊共展出42件作品，展出的作品皆以生活花草小品為主。此外，曾肅良也提供總價值新台幣22000元整的當代書法作品「行書」進行義賣，所得金額將全數捐贈給「創世基金會」。

(中時 )

鑑定名家曾肅良台中畫展開幕 與… 媽祖神像擺哪？ 鄭銘坤大罵鎮清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。