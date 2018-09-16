學生成名人 國小師臉書尋人 師生重逢在中友藝廊

2018年09月16日 17:41 中時 馮惠宜

曾肅良（右）與國小導師黃昭成（左）40多年未見，透過臉書連繫，終於在中友藝廊重逢。（馮惠宜攝）

「繁花小誌－曾肅良當代書畫創作個展」此次於中友時尚藝廊共展出42件作品，本次展出的作品皆以生活花草小品為主，是曾肅良特別為中友時尚藝廊這次的展覽所創作。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊近期舉辦「繁花小誌-曾肅良當代書畫創作個展」，不但是當代書畫家更是古物鑑定師的曾肅良，因經常上電視成為古物鑑定名人，其國小導師黃昭成經多方確定證實正是他昔日學生，倆人因為中友藝廊這場個展重逢，40多年後再相聚，黃昭成欣慰表示：「當老師的，最大的成就就是看到自己的學生有好的發展、功成名就」。

曾肅良近年常常在電視節目上為民眾鑑定古物及寶物，引起國小導師黃昭成注意，剛開始只覺得這位「曾肅良」是不是與他的學生同名同姓而已，後來經過多方的確認，終於確定他就是失聯已久的學生，確認後多次想要跟曾肅良見個面，直到今年6月黃昭成老師的個展開幕被其他同學拍照PO上網，倆人才真的聯絡上。

這次曾肅良在中友時尚藝廊舉辦當代書畫創作個展，黃昭成特地從屏東北上，到中友時尚藝廊當面祝賀，黃昭成還說：「曾肅良不忘本、念舊情，曾經跟他說過，小時候曾經到過他家，在他家客廳看到一幅「墨竹」，開啟了他的美術之路」；曾肅良也說，這40多年來一直感念老師對他的提攜與教導，讓他成就一方藝術天地。

「繁花小誌－曾肅良當代書畫創作個展」此次於中友時尚藝廊共展出42件作品，展出的作品皆以生活花草小品為主。此外，曾肅良也提供總價值新台幣22000元整的當代書法作品「行書」進行義賣，所得金額將全數捐贈給「創世基金會」。

(中時 )