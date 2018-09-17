新北》「儀君 我有話要說！」市議員陳情系統替民眾分憂解勞

新北市議員陳儀君今年推出「儀君，我有話要說！」陳情系統，民眾省去舟車勞頓時間，可直接在網路中陳情。（葉書宏翻攝）

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隨著網路時代來臨，民眾除了透過電話或親洽服務處向市議員陳情外，越來越多人開始在網路中反映各項公共事務。新北市議員陳儀君今年推出「儀君，我有話要說！」陳情系統，民眾省去舟車勞頓時間，可直接在網路中陳情，就會有專門服務團隊替民眾分憂解勞。

陳儀君表示，以往民眾陳情大多透過電話、親洽服務處方式反映，但隨著網路時代來臨，且不少陳情事項都有「時效性」，今年推出「儀君，我有話要說！」陳情系統，民眾只要留下姓名、電話及陳情事項，就有專門服務團隊替民眾分憂解勞。

「使用陳情系統，也可以保護陳情人！」陳儀君說，有民眾會在臉書中反映各項公共事務，卻因遭遇網友肉搜、個資起底等問題，透過陳情系統只有她本人和服務團隊看得到，反而可以保護陳情人。

陳儀君說，常有民眾會打電話到服務處反映事項卻又不留下相關資料，也常讓服務團隊無法適從，民眾所留下的個資，是方便她本人或是服務團隊可以聯繫，對於民眾的個資會予以保密，又可替民眾化解大大小小的陳情事件。

陳儀君表示，民眾陳情事項包羅萬象，有交通、社區事務甚至於里內精神病患協助都有，只要她有時間都會一一到場，親自協助民眾，若有其他公務行程無法前往，則會有服務團隊替民眾分憂解勞，民眾利用手機就可以陳情反映，相當方便。

(中時 )

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