經濟比歐巴馬任內更好？外媒四點打臉川普兒

2018年09月16日 17:49 中時電子報 吳映璠

美國總統川普（Donald Trump）一向吹噓他的減稅政策及法規鬆綁促進了美國經濟的強大，他的大兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）15日再次向媒體強調，父親修補了美國經濟，這是前總統歐巴馬做不到的事。不過川普上任後美國經濟真的變得更好？外媒從經濟成長、就業率、企業信心程度，以及資本支出等四個角度一一打臉。

川普長子小唐納周末公然向美國前總統歐巴馬（Barack Obama）嗆聲，說父親刺激美國經濟成長，做到了歐巴馬任期內做不到的事。小唐納15日接受美國媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News Network）訪問，表示歐巴馬對美國經濟及外交政策毫無貢獻，其所作所為只會把美國置於險境。

Exclusive -- Donald Trump Jr. to Obama: My Dad Fixed the Economy You Could Not https://t.co/HXuSBGFmf2 via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月16日

Fact check: Is Trump's economy stronger than Obama's? https://t.co/R8cqcIu66C pic.twitter.com/0Utxneaax1 — CBS News (@CBSNews) 2018年9月16日

小唐納指出，歐巴馬總是吹噓他的稅改政策奏效，在過去兩年激勵美國經濟成長，「但這根本是天大的笑話，因為他的那些措施根本沒用，反而讓美國經濟陷入谷底、停滯不前」，「我父親上台後才真正重振消費者信心。」

小唐納此番言論與他父親如出一轍，10日川普也在推特發文，讚美自己推動的減稅政策及鬆綁法規為美國經濟點燃引擎，「如果當年換作是希拉蕊當選總統，美國經濟可能會倒退4%，而不是成長4%。」

If the Democrats had won the Election in 2016, GDP, which was about 1% and going down, would have been minus 4% instead of up 4.2%. I opened up our beautiful economic engine with Regulation and Tax Cuts. Our system was choking and would have been made worse. Still plenty to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

不過川普父子的言論並不受主流媒體歡迎，美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）11日刊出文章，從四個角度比較歐巴馬、川普主政時期的經濟數據。

第一，川普大張旗鼓表示美國第2季經濟成長率4.2%高於失業率3.9%，是過去百年來首次見到經濟成長率優於失業率的表現，不過CBS更正，2006年第1季美國經濟增速就曾達5.4%，優於當時4.7%失業率；另外自二戰以來，經濟成長數據也曾多次優於失業率表現。

第二，川普總是說自他當選以來，美國經濟開始扶搖直上，不過實際上，不論是就業或是經濟成長，川普任內這些數據表現並沒有和歐巴馬主政時期有很大不同，就連上季經濟成長率達4.2%，這個數字在歐巴馬執政八年期間就出現過四次。

第三，白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）指出中小企業的信心程度是近35年來最高，不過CBS認為企業信心程度提升並沒有創造更多就業機會或促使企業增加開支，尤其數據顯示中小企業過去一年新聘人員速度反而趨緩。

第四，哈塞特稱川普政策刺激了企業資本支出，然事實是企業增加支出與近年油價下跌有很大關係，尤其油價自2014、2015年的每桶100美元大幅下滑至30美元，間接鼓勵企業在其他機器設備上面增加支出。

(中時電子報)