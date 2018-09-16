影）鹿港阿嬤載外孫闖紅燈 遭擦撞彈飛倒地不起

鹿港阿嬤載外孫闖紅燈 遭擦撞彈飛倒地不起。（翻攝照片）

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中時
（翻攝影片）

阿嬤騎機車載孫女，闖紅燈當場被撞飛！黃姓男子16日在FB社團「~~我愛鹿港小鎮~~」分享車上行車紀錄器影片片段，指中午時分行經鹿港鎮一處十字路口，停等紅燈時，同方向的一輛機車卻闖紅燈與綠燈直行的汽車當場擦撞發生車禍，機車女騎士與女童當場被撞急彈飛落地，所幸無生命危險，呼籲網友注意安全。

行車紀錄器影片中，車輛停等紅燈時，畫面右方出現一輛機車由後方往前方行駛，騎士竟未顧及仍是紅燈，直直向前方十字路口衝過去，右側一輛直行汽車當好疾駛而至，兩方剎車不及，當場撞上。

行車紀錄器上的駕駛也嚇到「啊！」的叫了一聲。碰撞後機車上兩人都彈飛後倒地，女童立即爬坐起身哭喊著要找阿嬤，但阿嬤卻趴在距離兩公尺外的路面，一動也不動。

鹿港交通分隊長張力仁表示，事故約發生在中午11點半，阿嬤載著未戴安全帽的孫女違規闖紅燈，導致阿嬤右腿骨折，女童手部擦傷，幸好兩人皆無生命危險，汽機車雙方也均未酒駕。

張力仁指出，事故路口為鹿港鎮永安二路與安定街口，69歲張姓阿嬤載著7歲大的許姓孫女要出門去買東西，從安定街行經永安二路路口時遇到紅燈卻未停下，直接撞上31歲黃女駕駛的轎車。

他說，機車闖紅燈將依道路交通管理處罰條例開罰1800元，女童未戴安全帽部分，則將依道路交通管理處罰條例開罰500元；至於汽車經過路口時，是否闖黃燈或紅燈，仍需調閱路口監視器釐清，若有違規，警方也將依法處理。

(中時 )

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