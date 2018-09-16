中職》睽違3年多重返職棒球場 張泰山：沒有遺憾了

張泰山（右）16日受邀開球，賽前與彭政閔（左）相談甚歡。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/天母報導
張泰山開球。（鍾亞芳攝）

張泰山16日受邀擔任開球嘉賓，2015年球季結束他離開職棒球場，再度回到同樣的場合卻已是不同身份，帶著兒子張可洛一起開球的張泰山感概道：「希望年輕球員不要留下遺憾，泰山現在已經沒有遺憾了。」

張泰山1996年從味全龍踏出職棒生涯的第一步，2015年季末從統一獅離開，仍想在球場上繼續奮戰的張泰山不放過任何希望，他遠赴日本獨立聯盟與澳洲職棒繼續追夢，今年他加入業餘球隊台壽保棒球隊，且宣布於9底正式從球員身份退役。

張泰山（右）與兒子張可洛（左）受邀一起開球。（鍾亞芳攝）

張泰山這回以開球嘉賓的身份，牽著張可洛回到睽違3年多的職棒球場，不少以前的老隊友、老對手也都紛紛來與張泰山打招呼，「『恰恰』彭政閔、鄭兆行、張正偉，還有蔣智賢都有來找我打招呼。」

看著相識的球員在場邊準備比賽，張泰山感慨道：「再次回到熟悉的球場，卻已經是不同的身份了，以前在球場都是戰戰兢兢的，現在蠻輕鬆的，再回到職棒球場，我有點感動。」

張泰山透露，雖然還有不少認識的老球員還在場上奮戰，但也多了不少年輕面孔，「希望他們能以球員的身上在場上努力拚，不要留下遺憾，泰山現在已經沒有遺憾了。」他說。

(中時電子報)

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