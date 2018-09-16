台中》林佳龍競總響應環保：便利、簡約、開放

台中市長林佳龍競選總部前身為閒置的婚宴會館，利用原格局及二手設備，以簡約方式打造。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍競選總部具「便利、簡約、開放」三特色，提供民眾互動空間（盧金足攝）
一進競選總部就可看到台中市長林佳龍的人形立牌，以「我們都是台中隊！」團結氣勢向民眾打招呼。（盧金足攝）

競選總部是選戰運籌帷幄重鎮，有的講究氣派，有的要求交通便利。台中市林佳龍競選總部設在西屯區惠文路上，緊臨台中市政府與巿議會，不只地利之便也注重環保，總部前身為閒置婚宴會館，利用原有格局及二手桌椅、設備再利用，還規畫開放空間提供民眾互動，具「便利、簡約、開放」三大特色。

林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢說，總部外觀懸掛兩幅林佳龍巨型看板，「認真巿長、進步台中」八個大字相當醒目，大門口立有兩根綠色柱子，寫上「2018林佳龍、美好的事情正在發生、進步@台中」、「十年磨劍、十年奠基、百年盛世」，說明林佳龍對自己及台中的打拚藍圖。

特別的是，競選總部入口處設「發願樹」裝置藝術，讓民眾寫下對台中的期許，還有向市民報告打造「宜居城巿、文化城巿、智慧城巿、前進城巿」的政績牆，及林佳龍人形立牌以「我們都是台中隊！」 向民眾打招呼。

「只更新供電線路，連本來婚宴會館的新娘房都當辦公室用，其他都照原來的格局，力行簡約！」林尚賢說，總部前身為廢棄的婚宴會館，桌椅、裝置藝術等設備，都是原本打算廢棄的二手家具再利用，為環保盡一份心力。

林尚強調，台中市11月將舉辦花博盛會，競選總部全力輔選，不忘賣力行銷花博，總部旁有一處設有雨棚的戶外區，牆面彩繪花博意象的作品，邀請市民參與「美好的事正在發生中」的花博盛會，該區也將開放供外界舉辦活動、巿民交流的開放園地。

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