《中時晚間快報》美擬於周一宣布 對陸徵2千億美元關稅

2018年09月16日 17:54 中時電子報 綜合報導

◎ 美擬於周一宣布 對陸徵2千億美元關稅

媒體報導，美國總統川普可能17日宣布對中國大陸2000億美元的商品課徵關稅，但稅率可能會比原先計畫的要低很多，幅度將由原定的25%降至10%。白宮發言人沒有直接回應這項消息，僅表示美方會堅持向陸方施壓，直至對方改變不公平貿易現況。

◎批破壞兩岸關係 陸國台辦：台立刻停止對陸滲透破壞

針對大陸央視等官媒昨晚播出「反台諜」等相關報導，大陸國務院台辦發言人安峰山今表示，大陸要求台灣立刻停止對大陸的滲透破壞活動，避免破壞兩岸關係。

◎ 課審會通過自然領綱 教科書不再出現「居禮夫人」

以後教科書將不再出現「居禮夫人」！教育部課審大會16日通過自然科學領域課綱，在學習內容中特別提及「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」，也就是教科書中寫到女性科學家時，要用她本來的名字，而不是附庸於丈夫之下。

◎ 林俊傑「聖所」力抗山竹 東莞提早過中秋

林俊傑（JJ）15日在東莞開唱，儘管天氣預告山竹颱風將至，上萬觀眾仍到場參與，演出過程中，JJ也多次提醒大家欣賞完演出後儘快回家、注意安全。此外，他的歌迷會事前準備暖心驚喜，於節目中舉起火紅色的楓葉，為現場營造一片秋日美景，前排粉絲更舉起「月餅配茶，我們配你，楓隨粵動，關鍵是你」紙卡，提早向JJ獻出中秋祝福。

(中時電子報)