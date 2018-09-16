千人響應愛心！林佳龍出席西屯區健行暨慈善園遊會

台中市長林佳龍（左三）表示，行政院已核定捷運藍線，將連結到台中港，未來在捷運整體串聯後，西屯將會成為必經之地，帶動地方繁榮。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍說，今年是西屯區第3年舉辦慈善園遊會，帶動社會做公益的正向力量，鼓勵市民朋友攜手關懷弱勢族群。（盧金足翻攝）

台中市西屯區公所16日在溪西圖書館旁，舉辦「107年度役男權益宣導健行活動暨愛心慈善園遊」，台中市長林佳龍特別在上午7時親自到會場，歡迎市民朋友闔家一大早到場參加健行活動，感謝所有設攤的里辦公處、社區發展協會、團體參與。健行活動在林佳龍、立委張廖萬堅、西屯區長何國裕及各議員服務處代表鳴笛聲中出發，全程分4.8公里及7.2公里組別，近千名響應，愛心滿滿。

林佳龍表示，今年是西屯區第3年舉辦慈善園遊會，前二年捐給慈善機構的善款接近100萬元，今天西屯區公所在筏子溪畔舉辦大型慈善活動，帶動社會做公益的正向力量，鼓勵市民朋友攜手關懷弱勢族群，並宣導捷運藍線已經核定將來將連結到台中港，未來在捷運整體串聯後，西屯將會成為必經之地，帶動地方繁榮。

何國裕指出，慈善工作不分你我他，社會上有許多慈善機構付出愛心照顧弱勢族群，西屯區公所每年拋磚引玉，結合西屯區的里長及慈善團體等等，以園遊會募捐善款，今年為擴大參與並落實照顧役男及家屬權益，讓役男服役期間，仍能享有完善的服務與照顧，特別規畫結合役政業務宣導健行活動，透過互動式的有獎徵答方式，讓大家了解役政相關規定

，主動向民眾解說，獲得市民朋友讚許。

今天活動除了有健行、園遊會及義賣，另邀請在地社區音樂團體，帶來精彩的舞蹈暨音樂表演，讓大家健行結束回到會場一邊逛美食攤位一邊欣賞與聆聽節目表演。園遊會攤位收入捐贈西屯區立案社福單位，讓這一份愛心能量廣為散播，幫助更多弱勢族群。

(中時 )

《中時晚間快報》美擬於周一宣布… 特教學生入國小鑑定安置 中市府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。