千人響應愛心！林佳龍出席西屯區健行暨慈善園遊會

2018年09月16日 18:11 中時 盧金足

台中市長林佳龍說，今年是西屯區第3年舉辦慈善園遊會，帶動社會做公益的正向力量，鼓勵市民朋友攜手關懷弱勢族群。（盧金足翻攝）

台中市西屯區公所16日在溪西圖書館旁，舉辦「107年度役男權益宣導健行活動暨愛心慈善園遊」，台中市長林佳龍特別在上午7時親自到會場，歡迎市民朋友闔家一大早到場參加健行活動，感謝所有設攤的里辦公處、社區發展協會、團體參與。健行活動在林佳龍、立委張廖萬堅、西屯區長何國裕及各議員服務處代表鳴笛聲中出發，全程分4.8公里及7.2公里組別，近千名響應，愛心滿滿。

林佳龍表示，今年是西屯區第3年舉辦慈善園遊會，前二年捐給慈善機構的善款接近100萬元，今天西屯區公所在筏子溪畔舉辦大型慈善活動，帶動社會做公益的正向力量，鼓勵市民朋友攜手關懷弱勢族群，並宣導捷運藍線已經核定將來將連結到台中港，未來在捷運整體串聯後，西屯將會成為必經之地，帶動地方繁榮。

何國裕指出，慈善工作不分你我他，社會上有許多慈善機構付出愛心照顧弱勢族群，西屯區公所每年拋磚引玉，結合西屯區的里長及慈善團體等等，以園遊會募捐善款，今年為擴大參與並落實照顧役男及家屬權益，讓役男服役期間，仍能享有完善的服務與照顧，特別規畫結合役政業務宣導健行活動，透過互動式的有獎徵答方式，讓大家了解役政相關規定

，主動向民眾解說，獲得市民朋友讚許。

今天活動除了有健行、園遊會及義賣，另邀請在地社區音樂團體，帶來精彩的舞蹈暨音樂表演，讓大家健行結束回到會場一邊逛美食攤位一邊欣賞與聆聽節目表演。園遊會攤位收入捐贈西屯區立案社福單位，讓這一份愛心能量廣為散播，幫助更多弱勢族群。

(中時 )