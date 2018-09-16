台中市》找名嘴吳國棟站台 許維智：選上捐選舉補助款

2018年09月16日 18:37 中時 張妍溱

無黨籍台中市北屯區議員參選人許維智（右）競選總部16日成立，找來名嘴吳國棟（左）站台助講。（張妍溱翻攝）

無黨籍台中市北屯區議員參選人許維智競選總部16日成立，找來名嘴吳國棟、高仁和站台助講，許維智表示，北屯區一定要出一位非藍綠市議員，為台中市帶來「理性的力量」，並當場宣示：「選上競選補助款，全數捐出給社福機構，自願成為改革選舉制度的第一炮！」獲得滿場民眾支持。

「藍、綠惡鬥民眾看膩了！」，許維智指出，為台中市帶來「理性的力量」，並主張「北屯好球帶」，讓北屯區成為台中市新興健康生活圈，「多一座球場，少一間牢房，少一間病房」；「多一間運動中心，少一間醫療中心」。許維智表示，若當選將以運動家精神為民眾謀福利。

少了猛烈砲火，多一份理性；資深政治評論員吳國棟一站台助講就是半小時，他說，許維智待人親和、學識豐富以外，對改變社會有熱情，對體育運動相關的議題有很深入的了解，及改革的建議，理念值得敬佩，是一個有理想又正直的好人，台中市議會真的需要許維智。

資深社會與警政評論員高仁和則表示，他不是政治人，但是多次在媒體上與許維智同台，發現許對於體育及市政改革方面很有想法，希望大家用選票支持許維智。

政治評論員吳國棟、資深社會與警政評論員高仁和、前職棒全壘打王林仲秋及多位台中地方醫界、商界人士到場為許維智加油打氣，現場人潮絡繹不絕，「當蒜」呼聲不斷，總部聚集近500人，顯示許維智的超高人氣，大家高舉運動員精神小旗加油打氣，場面熱鬧。

(中時 )