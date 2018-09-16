「MAISON KAYSER」初秋限定6款牛角可頌 寵愛饕客味蕾

2018年09月16日 18:14 中時 徐力剛

「迷迭香牛角可頌」搭配現沖茶品享用滋味一絕。（圖片提供／MAISON KAYSER）

「海鹽牛角可頌」淡淡鹹味有畫龍點睛之效。（圖片提供／MAISON KAYSER）

說到法式早餐麵包，第一印象非「可頌」莫屬，以手工揉製麵糰製作，一口咬下層次感分明，淡淡奶油香繚繞舌尖。迎接初秋到來，位於微風廣場的MAISON KAYSER推出6款限定新品，帶給消費者味蕾全新衝擊。

店內招牌「經典原味牛角可頌」做工繁複，師傅精選日本進口MAISON KAYSER小麥粉和自行培養天然酵母，麵團中加入岩鹽及法國無鹽發酵奶油製作，透過四折兩次工法，增加口感細膩度。「綜合香料牛角可頌」混合進口甜羅勒葉、百里香、俄力崗葉及帕瑪森起士等，外酥內軟可頌具有濃厚香料味，讓人齒頰留香。同樣屬於香草風味的「迷迭香牛角可頌」，加入義大利迷迭香、巴西里葉，烘烤後塗上美乃滋與刨絲乳酪回烤，牽絲起司滋味濃郁。

新品「海鹽牛角可頌」在表層灑上些許海鹽提味，帶出可頌原始風味與奶油香氣;另款「蒜味牛角可頌」使用特製大蒜奶油醬塗抹，搭配鬆軟可頌享用，溫潤香氣在口中化開。好康加碼不手軟，微風週年慶期間，即日起至10月15日止，新品系列可頌嚐鮮價每個50元，任選3個享8折優惠;單筆消費滿600元贈環保購物袋乙只，限量800份。

(中時 )