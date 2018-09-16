特教學生入國小鑑定安置 中市府辦家長說明會

2018年09月16日 18:13 中時 盧金足

為協助台中市家長了解特殊教育學童就學安置作業流程，以及各項轉銜服務措施內容，市府教育局今年9、10月舉辦「108學年度特殊教育學生入國小鑑定安置說明會」，共5場次分別於大里、豐原、清水、南屯、北區登場，各場次即日起至舉辦日期前7天截止報名，家長可透過網路、傳真、郵寄等方式報名。

教育局表示，5場說明會包括9月22日大里區立新國小、10月6日豐原區瑞穗國小、10月13日清水區清水國小、10月20日南屯區南屯國小、10月27日北區篤行國小舉行場次，活動時間均是上午8時30分至12時10分。

此次說明會參與對象為108學年度即將入學國民小學(出生日期101年9月2日至102年9月1日)的發展遲緩或各身心障礙類兒童家長，以及107學年度通過暫緩入學申請，且108學年度即將入國民小學(出生日期100年9月2日至101年9月1日的發展遲緩或各身心障礙類兒童家長。

另外，教育局於10月27日下午1時至2時30分將在北區篤行國小舉辦「暫緩入學資格條件說明會」，因現行暫緩入學採審查制，請有參加「暫緩入學資格條件說明會」的家長，仍需選取任一場次「入國小鑑定安置說明會」報名參加，以了解後續入學服務。

(中時 )