髓緣有愛：世界骨髓捐贈者日 全台愛的連線

2018年09月16日 18:10 中時 廖德修

剛從台南應用大學音樂系畢業的許家甄（中），年初為一圓父親許清德捐髓救人心願，克服內心恐懼與承受準備畢業音樂會沉重壓力，順利捐贈造血幹細胞。（圖／慈濟基金會提供）

台北骨髓捐贈驗血活動辦在人潮聚集的信義新天地新光三越，以感恩音樂會方式，讓民眾看見「『髓』緣有愛」的感動，左為藝人阿喜。（圖／慈濟基金會提供）

新竹捐髓者溫碧蓮（左1）10年前與先生李鴻男（左2）一起建檔，10年後兩人同年捐贈造血幹細胞，現在一家五口都是志願捐贈者，韓國KBS電視台特地跨海來台採訪。（圖／慈濟基金會提供）

演員范時軒（黃衣女）也響應世界捐贈者日，在新竹骨髓捐贈驗血活動現場參與驗血建檔。

彰化慈濟志工發起藤山步道健走，用行動來說明「救人一命、無損己身」，邀約大家支持造血幹細胞捐贈，加入驗血建檔活動。（圖／慈濟基金會提供）

「做好事不能少我一個！」9月15日為 2018年「世界骨髓捐贈者日」，慈濟骨髓幹細胞中心於15及16日從台北、桃、竹、苗、中、彰、嘉、南、高等地啟動宣導活動，各地都出現民眾熱情響應，以及滿滿的「髓」緣有愛，感人善效應。

在高雄，「實業行善、大愛共伴」，一群高雄市建築經營協會成員熱情號召會員參與，為邀請更多民眾響應驗血建檔，該會建築園冶獎的吉祥物小園、小冶，也現身活動現場，與慈濟人共同呼籲「搶救生命、無傷己身」。

在台南，「圓夢行孝、傳愛音符」，剛從台南應用大學音樂系畢業的許家甄，年初為一圓父親許清德捐髓救人心願，克服內心恐懼與承受準備畢業音樂會沉重壓力，順利捐贈造血幹細胞，拯救血癌病友。

在彰化，「行動傳愛、寸步髓緣」，來自彰化縣市、溪湖、秀水、和美、員林、鹿港、田中、埤頭，慈濟志工，發起藤山步道健走，用行動來說明「救人一命、無損己身」，邀約大家支持造血幹細胞捐贈，加入驗血建檔活動。

在台中，「希望樂章、『髓』緣『針』愛」，慈濟志工舉辦感恩音樂會，與會的捐髓者林俊男在2003年捐髓時，對負責扎針的羅鈞琳護士因扎針不順而印象深刻，間接擦出愛的火花，交往8年結婚，今年帶著二位女兒，共同見證「大愛共伴、希望相『髓』」。

在苗栗，「您我挽袖、病人有救」，苗栗縣政府廣場超過200位捐、受贈者及志工呼籲，連苗栗縣長徐耀昌都出席熱情參與。

在新竹，「夫妻有愛、行善相『髓』」!捐髓者溫碧蓮10年前與先生李鴻男一起建檔，10年後兩人同年捐贈造血幹細胞，現在一家五口都是志願捐贈者。兩人同年圓滿「髓」緣之愛的事蹟，連韓國KBS電視台都跨海來台採訪。而演員范時軒、劉濟民也響應世界捐贈者日，在新竹活動現場參與驗血建檔。

在桃園，「藝人傳愛、老歌感恩」，演藝人員林嘉俐、上官萍、梁碧蘭、曾浩倫等志工帶來多首膾炙人口老歌，用歌聲來表達對捐贈者無私大愛的感恩。

在台北，「人間有愛、希望相『髓』」，在人潮聚集的台北信義新天地新光三越，以感恩音樂會方式讓民眾看見「髓」緣有愛的感動。「我們捐髓，我們很健康，你我有緣配對成功，是許多人的盡心盡力的付出，為了我們，好好的活下去，再回饋世界各地同樣需要幫助的人。」這是捐髓者的真實分享。

慈濟基金會指出，「救人一命、無損己身」，據慈濟骨髓幹細胞中心7月底數據資料顯示，志願捐髓者突破42萬人，完成移植人數5063人，仍有5萬6千多名血癌病友尋求配對。 「您的捐贈，可以挽救一個生命與一個家庭的幸福。」慈濟基金會邀請社會大眾挽袖救人，「並感恩您的『髓』緣有愛！」

(中時 )