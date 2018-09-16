海碩公開賽》搶七局輸得可惜 駱建勛會外賽落馬

駱建勛在高雄海碩網球公開賽會外賽第二輪，力拚仍飲恨韓國選手權純雨，無緣會內賽。(海碩運動提供)

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中時電子報
／高雄報導

2018高雄海碩網球公開賽，15日於高雄巨蛋體育館從會外賽開始點燃站或，今天選手們繼續為了會內賽門票揮灑汗水，可惜台灣選手駱建勛和林維德敗下陣來，無緣獲得會內賽門票。

19歲的駱建勛面對長他一歲的韓國選手權純雨，會外賽第二輪以0：6、6：7(3：7)飲恨，兩盤比數落差比較大，賽後他指出，對手節奏很快、而他有段時間沒對過這種的對手，所以第一盤剛下去跟不到對方節奏，加上昨天力拚三盤獲勝，身體還有點疲勞，也無法施展身手；第一盤結束後駱建勛申請上洗手間，把握時間思考一下，第二盤採取更積極的打法，也找回自己的節奏，「只是對手打得比我沉穩，搶七局裡我非受迫性失誤比較多，輸得蠻可惜的。」

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駱建勛認為，自己要再檢討第一盤沒能太快進入狀況的缺點，如果不要太多失誤，或許會更有獲勝機會，這次海碩公開賽前世界排名第6的法國好手蒙菲斯（Gael Monfils）有參賽，駱建勛透露，因為20號他才會從高雄出發前往泰國去前職網好手烏東查開的網球中心訓練，這幾天也會到高雄巨蛋練球，並觀察蒙菲斯如何訓練、比賽，希望有一些收獲。

另一位台灣選手林維德則是0：6、1：6不敵會外賽第3種子、澳洲選手山提蘭（Akira Santillan），同樣無緣會內賽。

高雄海碩網球公開賽明天展開會外賽，首日單打賽程沒有台灣選手的賽事，雙打則有李冠毅/尤承宇對上彭賢尹/澳洲莫斯利（Bradley Mousley）。

(中時電子報)

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