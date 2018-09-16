客家文化傳承！中市客語認證報考率成長近6成

2018年09月16日 18:14 中時 盧金足

台中市府客委會主委劉宏基（後排左五）表示，今年台中市報考人數高達1416人，較去年報考人數888人，成長59.5％。（圖／台中市府提供）

107年度客語能力初級認證第2梯次台中考區16日在玉山高級中學及台中家商2處舉行。台中市府客委會表示，今年客語認證報考人數較去年成長59.5％，通過認證的市民還能獲得獎金，盼鼓勵更多人一起來學客語，考認證。

擔任台中市政府客語輔導團總召集人的副市長林依瑩，今日也在市府客委會主委劉宏基的陪同下，前往考場為考生加油打氣。

市府客委會主委劉宏基表示，今年台中市報考人數高達1416人，較去年報考人數888人，成長59.5％；客委會也訂定獎勵措施，凡台中市民通過認證者皆核發獎金，初級500元、中級1000元、中高級2000元，激勵市民一起學客語。

客委會指出，為落實客語向下扎根及促進地方客語整體發展

，客委會積極輔導台中市機關、學校辦理客語研習，更鼓勵民眾、公教人員參加客語能力認證，包含石岡區衛生所、東勢區衛生所、東勢區中山國小、成功國小、潭子區潭子國小

、北屯區文心國小等皆陸續開辦客語認證研習，開班數共36班。

《客家基本法》修正案於去年年底三讀通過，客語已被列為國家語言，面臨客語快速消失的危機，市府積極透過舉辦客語認證研習，將客語推展至全市各區域，並結合團體、學校及客語薪傳師的力量，多方推展客語生活化，期望民眾多利用機會學客語，傳承客家文化。

(中時 )