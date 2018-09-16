斥資百億 彰化市汙水下水道水資中心啟用

斥資102億元興建的彰化市汙水下水道系統已完工，位在彰化交流道旁、綠意盎然的水資源回收中心，上午正式啟用。(彰化縣政府提供)

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彰化水資源回收中心，上午正式啟用。(謝瓊雲攝)

斥資102億元興建的彰化市汙水下水道系統，彰化縣政府16日舉辦彰化水資源回收中心啟用典禮，內政部長徐國勇、彰化縣長魏明谷都到場剪綵，徐國勇說，下水道是看不見的建設，但彰縣府仍堅持、爭取，與中央通力合作，努力讓彰化縣污水下水道接管率，趕上全國水準。

彰化市水資源中心已於8月20日順利完工，第一期建設啟用後，預計處理彰化市每天1萬5000噸生活汙水，服務人口數達10萬人；營建署長吳欣修、彰化市長邱建富等人也都出席啟用典禮。

邱建富指出，汙水下水道第一期用戶接管工程，將優先於莿桐、南美、向陽、平和及崙平里等五里推動，市公所與里長用心向住戶說明，讓民眾知道接管的好處，把家庭廢水經過處理後，以後側溝都將是乾淨的水，水資源進行回收，讓生活的環境越來越好。

徐國勇說，彰化縣污水下水道接管率只有1%，低於全國平均水準，彰化縣長魏明谷極力爭取這項建設，全縣已有彰化、員林等5個鄉鎮市進行污水下水道工程，總經費將近230億元。未來陸續完工後，彰化縣將急起直追，接管率可望大幅提升到36%。

魏明谷則說，要感謝內政部補助經費協助建置彰化縣的污水下水道興建工程，而今天完工的水資源回收中心是開放式的建築，水資中心的主幹管是縣府負責，接管則由市公所負責，而中心是開放式的，民眾可以入內運動。

(中時 )

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