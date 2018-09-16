你刻意遺忘慰安婦 華府僑胞沒有忘

2018年09月16日 18:45 中時電子報 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

華府周末播映了一部很特別的電影《二十二》。當台灣有人刻意遺忘二戰時被日軍強徵的性奴（日本稱之為慰安婦）時，華府僑胞籌款播映這部有關慰安婦的紀錄片。

這部電影開拍之初，片名是《三十二》，訪談32位曾是慰安婦的長者。但殺青時，片名改為《二十二》，因為攝製的2年中有10位過世。

這項活動由「亞太二戰浩劫紀念會」籌辦。會長陳壯飛博士說，導演郭柯獲悉華府僑胞要播映，全力配合，使影片在「九一八」前夕寄到華府。陳壯飛在台灣成長，在美國創業有成，他說，電影院得知播映性質後，兩度降價，共讓義舉。

活動的協辦單位包括由中華民國退伍軍人組成的榮光聯誼會、美京華人活動中心、諾亞中心、「家園」成人日間護理中心、東北同鄉會、山東同鄉會、北京大學校友會等。美京華人活動中心會長李志翔說，歷史傳承是共同的責任，慰安婦的慘痛遭遇更是所有中國人都應銘記在心的，他希望有更多年輕世代經由這部紀錄片而了解歷史，進而更加關懷飽受凌虐的長者。「家園」中心主任何曉慧說，這一代沒有經歷過戰爭，在珍惜和平的同時，更應該正確認識歷史，尤其要對經歷苦難的老奶奶表達尊重與關愛。

「亞太二戰浩劫紀念會」理事謝啟宇說，炎黃子孫舉辦這樣的活動，責無旁貸。他說，今天在台灣，是非黑白顛倒，價值錯亂，要發出這樣的正義之聲，很困難，甚至可能遭到打壓；「華府不一樣，我們有主場優勢，這裡是國際的政治中心，我們可以還原歷史真相，還中國人一個公道，讓日本人無從否認」。

對於日前日本人在台灣踢踹慰安婦塑像一事，退伍空軍上校謝啟宇說，日本人到台灣侵門踏戶，之所以敢這麼囂張，「是因為他認為台灣今天的執政黨會縱容他們，是站在他們那邊的，而不是站在台灣人民這一邊」。謝啟宇說，那個日本人是對所有台灣人民示威，因為背後有中華民國台灣的執政當局撐腰。

(中時電子報)