黃士修︰我倒下那刻 就是民進黨亡黨的開始！

黃士修平躺保留體力。（讀者提供）

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中時電子報

「以核養綠」公投領銜人黃士修，13日再次送2萬多份連署書到中選會遭拒收，他當場憤怒絕食抗議，至今已超過75小時！黃士修今天不滿說，中選會用作弊手段搓掉「以核養綠」公投，如此做反讓綠營基層看不下去，更直言「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始！」

黃士修強調，不是補件，是「老師」逼他們提前交卷，因此6日才先交出31萬多份的連署書，但連署書的收件截止日期其實應該是14日。而這2萬多份連署書代表著民眾的信任，所以他仍會堅持民主法治，繼續絕食到中選會依法收件為止。

黃士修指出，蔡英文總統與行政院長賴清德若不將中選會主委陳英鈐解職，並收下這些連署書，他會絕食直至倒下為止。

黃士修更控訴，中選會怕影響民進黨政權，用作弊手段把以核養綠公投搓掉，這樣做反會讓綠營基層都看不下去，更直言「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始！」而許多綠營人士就是因為有壓力，才僅能私下支持「以核養綠」，真的很可悲。

網友認為，「這是期限內的送件，而不是補件唷～補件是指事後通知數量不足的情況。」、「不是補件！是送件！是因為中選會不斷放話才導致第2次送件！」、「死穴在哪，很簡單，核四開啟，要關掉哪一座火力發電。」、「沒血沒淚的黨會遭到天譴，可憐的是全台灣人會跟著陪葬。」、「中選會不是已經答應要第2次收件，是中選會反覆無常。」、「沒必要為這種垃圾黨餓肚子啦，你們絕食，他們也不會改變什麼啦。年底和2020用選票把他們全部消滅就對了，但是一定要斬草除根，不能再讓垃圾黨有崛起的機會！」

(中時電子報)

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