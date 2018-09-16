南投》大伯、弟媳在同選區登記參選同室操戈？ 網友：網內互打

2018年09月16日 19:40 中時 楊樹煌

埔里鎮第3選區鎮代參選人李春生的選舉看板。（楊樹煌攝）

埔里鎮民代表選舉，第3選區出現極為罕見的同一家族有大伯李春生與弟媳曾秀月，在同選區內登記參選，形成同室操戈現象，讓親友都感意外，雖然兄弟鬩牆傳言紛紛，但當事人都否認，並低調表示，主因是政治理念有別，雙方服務層面也不同，重點還是要能爭取選民的認同最重要。

埔里鎮民代表選舉共分4個選區，將選出16席代表，其中第1、2選區各有5席，3、4選區各有3席，較為特殊的是，第3選區鎮民代表曾秀月要爭取4連霸，另有前清新里長李春生也在同選區登記，由於他們是弟媳與大伯關係，是同室操戈？抑或網內互打？格外受到矚目。

對於地方傳言指兄弟鬩牆有因，是因農地耕作鬧得不愉快，不過李春生極力否認，並說明主因是他的結拜兄弟黃正男要轉換跑道改選議員，希望他能出馬參選代表，接續他的地方服務，而他自己也想，他已擔任過里長及社區理事長，也可擴大服務層面，所以才決定參選。

曾秀月則表示，她已擔任過3屆鎮民代表，因全心投入地方服務，選區內選民都高度肯定她的服務熱忱，期待她能再爭取4連霸，基於選民極力擁護與支持的勸說下，為不辜負選民的期待，她才決定再登記參選。

由於該選區已有現任鎮代曾秀月、林楠芳、以及前鎮代彭志杰、新人羅書婷、前清新里長李春生共5人登記，將角逐3個席次，選情極度緊張，誰想出線都將是場苦戰。

(中時 )