不要傳假新聞！謝長廷FB痛批改圖：千刀萬剮逼人致死

不要轉傳假新聞！謝長廷FB痛批改圖：千刀萬剮逼人致死。圖為謝長廷。（本報資料照 陳信翰攝）

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中時電子報

燕子颱風重創日本關西地區，造成我國有民眾受困當地無法即時搭機返台，駐日代表謝長廷遭網友批評事發當下不聞不問，更引發社會輿論。謝長廷昨在臉書表示，「網路霸凌多天，真的身心疲憊」，今天又再次發文說，他身為駐日代表，對他的批評不能稱為霸凌，但他譴責蓄意扭曲他說過「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」，批評這是想帶風向想引發怒潮的行為。

日前燕子颱風重創日本關西地區，有台灣民眾聲稱向駐日辦事處求助，卻遇到官員卻態度不佳的回應等，事件被報導後引發社會大眾不滿，不解駐日辦事處到底在搞什麼東西？更是群起灌爆謝長廷臉書，要他給個交代。

昨日謝長廷在臉書上表示，「我知道網路上有些真誠反省的聲音，希望避免類似不幸再度發生，但也有磨刀霍霍，準備第二回合獵殺的叫陣，網路霸凌多天，真的身心疲憊、無力回應這些糾纏」。

謝長廷今天又PO文說，「請大家不要轉傳假新聞或偽造文書的影像」，指出他是駐日代表的確應該承受較大的監督，對他抨擊或批評，不能説就是霸凌。但謝長廷指出，蓄意截取他受訪談論磯子電廠的畫面，扭曲變造成他沒說過的話「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」（圖片藍色字幕是變造），然後帶風向「竟然還講這種無恥的話」，想引發怒潮。謝長廷批這種做法就是千刀萬剮，企圖逼人致死的違法行為。

(中時電子報)

不要轉傳假新聞！謝長廷FB痛批改圖：千刀萬剮逼人致死。（圖/謝長廷 臉書）

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