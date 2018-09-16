山竹颱風餘威 今明兩天船班停航一覽

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受中度颱風山竹影響，航港局表示，今（16）、明兩日海運航班開停航資訊如下：

今日海運各航線開停航情況 :

1、基隆–馬祖：停航1航次(馬祖往基隆)、開航1航次(基隆往馬祖)。

2、蘇澳–花蓮：全線停航1航次。

3、高雄-馬公：全線停航2航次。

4、台南將軍-澎湖東吉：全線停航1航次。

5、東港-小琉球(公船)：全線停航8航次。

6、東港-小琉球(民船)：全線停航30航次。

7、鹽埔-小琉球：全線停航2航次。

8、布袋-馬公：全線停航8航次。

9、布袋-龍門：無航班。

10、台東-綠島：全線停航14航次。

11、台東-蘭嶼：全線停航4航次。

12、後壁湖-蘭嶼：全線停航8航次。

13、馬祖島際航線

（1）、南竿–北竿：正常開航4航次。

（2）、南竿–東引：無航班。

（3）、莒光航線：全線停航3航次。

14、小三通航線

（1）、南竿福澳–馬尾：全線停航2航次。

（2）、北竿白沙–黃岐：全線停航4航次。

（3）、金門-泉洲：全線停航6航次。

（4）、金門-廈門：開航31航次、停航6航次。

明日海運各航線開停航情況 :

1、基隆–馬祖：開航1航次（馬祖往基隆），基隆往馬祖1航次 (明上午11時公告)。

2、蘇澳–花蓮：無航班。

3、高雄-馬公：全線停航 1航次。

4、台南將軍-澎湖東吉：無航班。

5、東港-小琉球(公船)：正常開航8航次。

6、東港-小琉球(民船)：正常開航30航次。

7、鹽埔-小琉球：正常開航2航次。

8、布袋-馬公：正常開航4航次。

9、布袋-龍門：正常開航2航次。

10、台東-綠島：正常開航9航次。

11、台東-蘭嶼：正常開航2航次。

12、後壁湖-蘭嶼：正常開航3航次。

13、馬祖島際航線

（1）、南竿–北竿：正常開航4航次。

（2）、南竿–東引：無航班。

（3）、莒光航線：正常開航3航次。

14、小三通航線

（1）、南竿福澳–馬尾：開航1航次、停航1航次。

（2）、北竿白沙–黃岐：正常開航5航次。

（3）、金門-泉洲：正常開航6航次（得視當時風浪情形，再行更新）。

（4）、金門-廈門：正常開航36航次（得視當時風浪情形，再行更新）。

(中時 )

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