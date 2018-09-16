電腦鼠暨機器人競賽 龍華科大勇奪15獎項

2018年09月16日 19:20 中時 楊宗灝

龍華科大校友獲得「古典電腦鼠走迷宮」國際賽第一、四名。(龍華科大提供)

參賽選手在古典電腦鼠走迷宮項目聚精會神。(龍華科大提供)

2018第14屆「單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」16日登場，龍華科技大學電子系同學及校友，聯手獲得15座獎項，打破歷屆紀錄。其中4項國內賽及3項國際賽項目，龍華團隊更囊括4座冠軍，展現校方推動技職專業教學成果。

獲得冠軍的部分分別為電子系李聖翔與陳香吟，拿下競速自走車組第一名及智慧家庭機器人第一名。智慧機器人專班陳永凱、電子系李有名，獲得線迷宮鼠第一名。國際賽競速自走車組部分，李聖翔與陳香吟榮獲第一名，校友廖桓頡榮獲古典電腦鼠走迷宮第一名。

本項賽事是由教育部主辦，龍華科大承辦，今年主辦單位持續邀請國際知名的古典與半尺寸電腦鼠、競速自走車選手來台參賽，並針對師生辦理技術學習與分享的研習營，共有國內、國際選手與指導老師超過500人次參與競賽。國際賽隊伍中包含美國、新加坡、日本等20位選手參賽，全國高中職與技專校院則有28所學校、164支隊伍參賽，高手雲集競爭激烈。

今年競賽項目包括「古典電腦鼠走迷宮」、「半尺寸電腦鼠走迷宮」、「競速自走車」、「線迷宮鼠」，以及國內吸塵器機器人龍頭松騰實業公司贊助的「智慧家庭機器人」等國內及國際賽。校方表示，近年來多次舉辦及參加全國性機器人競賽與國際邀請賽，皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，成功帶動起北台灣高中職學生對智慧型機器人學習與應用之風氣，不僅能夠對國內學子的技術養成有所貢獻，也能培育未來機器人時代具備相關實務應用能力人才。(楊宗灝)

(中時 )