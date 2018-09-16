海水增溫開始影響高緯地區 北台灣珊瑚大規模出現白化

野柳海域5米深的白化珊瑚群聚，此為萼柱珊瑚白化物種。（中研院生物多樣性研究中心提供）

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氣候變遷不僅造成世界各地屢屢打破高溫紀錄，連帶使得海水增溫，中央研究院更首次記錄到台灣北海岸珊瑚群聚大規模白化現象，顯示海水增溫開始影響到高緯度的珊瑚群聚。

今年5月起，西太平洋熱浪集中東亞大陸邊緣，包括日本、韓國、中國東南沿海、台灣周邊與南中國海北部，異常高溫在接下來的幾個月，不僅創下台灣的高溫紀錄，美國海洋與大氣總署全球珊瑚白化監測，也針對台灣北部、墾丁與東沙環礁發布一級珊瑚白化預警。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，台灣北部、東北角較高緯度珊瑚，屬於「非礁型」的邊緣群聚，因長年水溫較低，不同於低緯度的墾丁、東沙、綠島、蘭嶼、小琉球等「典型珊瑚礁」，容易暴露於高溫的白化風險之中；因此，過去也被認為是珊瑚與珊瑚礁共棲生物，面對氣候變遷海水升溫可以遷移的「避難所」。

然而，陳昭倫的研究團隊自2000年起長期監測野柳國聖埔的珊瑚群聚，今年5到8月3米水深平均水溫28.36度C，相較於2005年同期平均水溫27.38度，上升了將近1度，最高溫甚至飆到33度，已是過去15年所記錄最高與持久的夏季高溫。同時，亦發現此處的珊瑚群聚，發生明顯白化現象。

陳昭倫表示，此次紀錄到白化珊瑚共11科22屬的石珊瑚與軟珊瑚，其中以鹿角珊瑚科的細枝鹿角珊瑚和萼柱珊瑚群體50%以上的白化比例最高，白化程度最為嚴重，其次為軸孔珊瑚科與繩紋珊瑚科。他說，從路邊就可清楚看到水深1至5米的珊瑚，呈現出不同程度的白化現象。

陳昭倫表示，高緯度珊瑚白化現象，顯示海水升溫已不僅衝擊低緯度熱帶珊瑚礁，如墾丁、東沙環礁，或曾大規模白化的澳洲大堡礁，後續效應仍需持續觀察與監測，也期盼入秋後海溫降低，能減緩衝擊。

(中時 )

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