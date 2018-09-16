太美了！星巴克全台首間貨櫃屋門市 9／26開幕！

星巴克花蓮洄瀾門市外觀，以純白色的貨櫃為主體，十分具有特色。圖／業者提供

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白色貨櫃屋與藍天白雲相互輝映，形成一副美景！圖／業者提供
星巴克花蓮洄瀾門市內裝牆面。圖／業者提供

星巴克近年積極拓展特色門市，並融入在地人文地理風情，讓星巴克不只是一間咖啡店，更成為當地知名地標！星巴克官方最新公布，全台灣首座貨櫃屋門市「洄瀾門市」，將於9月26日在花蓮縣吉安鄉開幕。該間門市外觀以純白色的貨櫃為主體，特色獨具又壯觀，預料將再掀起一波朝聖風潮！

星巴克表示，花蓮洄瀾門市的建築本體，由知名設計師「隈研吾」設計，以貨櫃作為建築素材，透過大樹開枝散葉的設計意象，懸挑航遍全球各大港口的貨櫃，賦予循環重生，並結合中式斗拱的力學基礎，打造層層穿插的貨櫃空間。

星巴克指出，內裝設計上，洄瀾門市以保持貨櫃原始風貌為主，僅在部分牆面裝飾木皮板運用在地阿美族原住民的鮮明色彩點綴，希望讓消費者體驗星巴克門市的不斷創新及多元性。

星巴克洄瀾門市位於花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號，將於9月26日上午10點開幕。該門市也是星巴克在花蓮第一間車道型門市(DRIVE THROUGH)門市，希望提供消費者快速、便利的服務。

因應新店開幕，星巴克推出多重開幕優惠，包括：

一、9月26日11:00～20:00於星巴克洄瀾門市打卡Meet Me @ Starbucks-洄瀾門市，並上傳FB成功，可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

二、9月26日起，在洄瀾門市憑單筆消費滿500元發票，即可獲得專屬車道鑰匙圈乙個；憑單筆消費滿1,000元發票，即可獲得星巴克時尚造型筆乙組。

三、9月26日起，於洄瀾門市消費，即可獲得「車道專屬靜電貼紙」乙張。憑此「車道專屬靜電貼紙」於2018年9月26日至10月21日期間內，於洄瀾門市之車道單次消費時，即可免費飲料升級(單次不限杯數)

四、9月26日至10月30日，於活動期間持洄瀾門市明信片，即可至星巴克洄瀾門市可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

五、歡慶洄瀾車道型門市開幕，全台車道型門市同慶！9月26日至10月31日，於星巴克門市車道服務憑當日單筆消費滿200元發票即可集1點（滿400元2點，以此類堆），集滿5點即免費招待中杯冷萃咖啡乙杯。

(工商 )

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