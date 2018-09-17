桃園》桃園最年輕里長黃家齊 越級選議員

2018年09月17日 07:14 中時 蔡依珍

本屆以24歲當選「全桃園市最年輕里長」的黃家齊，準備「越級參選」桃園市議員，希望成為市議員為更多人服務。（黃家齊提供）

黃家齊因年紀輕、里民都成了他口中的叔叔、伯伯、阿姨，總是帶著笑容、斯文有禮，圓滑、謙卑的處事風格，讓他在社區溝通中更較順利。（蔡依珍攝）

黃家齊因年紀輕、里民都成了他口中的叔叔、伯伯、阿姨，總是帶著笑容、斯文有禮，圓滑、謙卑的處事風格，讓他在社區溝通中更較順利。（黃家齊提供）

黃家齊（左）是前桃園縣議員黃享欽（右）的兒子，身處政治世家，但他笑言從來沒有想過從政。（黃家齊提供）

本屆以24歲當選「全桃園市最年輕里長」的黃家齊很俏皮，巧扮唐僧和市長鄭文燦合照，放上臉書賊笑問：「競選照放這張那會……」（黃家齊提供）

本屆以24歲當選「全桃園市最年輕里長」的黃家齊，頂著高學歷、不曾想過從政，受學運影響，認為鍵盤敲敲打打不如起而行回饋鄉里，投入選戰，果然不負眾望成為最年輕的里長「伯」，但4年來在基層發現里長有侷限性、滿腹政策卻礙於身分難推動，今年底「越級競選」，希望成為市議員為更多人服務。

黃家齊是前桃園縣議員黃享欽的兒子，身處政治世家，但他笑言從來沒有想過從政，小時後最大夢想就是當地震學家，一路循著興趣進入中央大學地球物理研究所，打算畢業就去中油上班、或去工程顧問公司。

「我的出馬競選，全是老里長的勸進！」2014年、適逢桃園五合一大選，原連任5屆、做了20年的老里長倦勤、鼓勵新人出來參選，沒想到引發老鄰長間較勁，在老里長協調下，鼓勵年輕、又正在中大寫碩士論文的黃家齊出征，黃也因太陽花學運，感嘆不要只當「鍵盤酸民」決定以實際行動、投入選戰，初出茅廬，就以1685票、囊括逾6成票數當選。

黃家齊說，踏入政壇讓他覺得什麼都很新鮮，也因年紀輕、里民都成了他口中的叔叔、伯伯、阿姨，總是帶著笑容、斯文有禮，圓滑、謙卑的處事風格，讓他在社區溝通中更較順利。黃家齊還笑言，因為自己「學歷好一點點」，更懂得寫計畫書，爭取各局處的「補助金」，里內增加實質建設，里民更加肯定。

本來是無黨籍的黃家齊，優秀表現獲得市長鄭文燦青睞，延攬進入民進黨，還把黨部桃園區主任重責大任交付給他，累積實力後，更於民進黨激烈的桃園區市議員初選中勝出獲得提名。

今年28歲的黃家齊說，里長的法定職權很模糊、里長工作要點又過於瑣碎，在擔任里長時發現有許多法規面的侷限性，就算反應也常常窒礙難行，在第一線接觸基層，對於市政問題更加感同身受，因此希望挑戰市議員，進一步為更多人服務。

(中時 )