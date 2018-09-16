義大利男星全裸床戰露「大鵰」 影后情迷舔菊衝2億票房

柏爾吉撩妹有一套，《情遇那不勒斯》影后舔菊票房飆二億。（海鵬影業提供）

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名模出身的義大利男星亞歷山卓柏爾吉（Alessandro Borghi）在浪漫懸疑新片《情遇那不勒斯》不僅大秀186健翹身材，更狂撩威尼斯影后喬凡娜梅諾茲歐娜（Giovanna Mezzogiorno），霸道一句：「妳今晚將與我共度春宵。」當場就把影后迷得神魂顛倒，不僅隨他回家翻雲覆雨，更為他舔菊、上演全裸激情床戰，在義大利上映時掀起熱議。

這段舔菊演出讓柏爾吉人氣爆衝，不僅助該片在義大利大賣兩億票房，更橫掃義大利奧斯卡11項大獎提名，也獲影帝提名的他，更成為當前最具性幻想的師奶殺手。有趣的是，有著186公分高挑身材的柏爾吉，其實從沒主動追求異性的經驗，在片中倒追較他年長10歲的影后喬凡娜，雖說是他的撩妹初體驗，卻連影后都甘拜下風、當場束手就擒。

柏爾吉曾是時尚界知名男模，為從伸展台跨到大銀幕，他斷然婉拒名牌的代言邀約、專心拍攝電影，入行7年共演出20部電影，還曾四度提名義大利奧斯卡，不僅去年榮膺柏林影展「明日之星」，今年更以《願望咖啡館》的「盲人」一角備獲矚目。

他在片中床戲全裸上陣，不僅尺度大開、袒胸露臀，更毫不藏私、捧「大鵰」出來見客，不僅觀眾精神振奮，也吸引不少熟女及同志目光，粉絲數量一夕狂飆。然而最引發熱議的是，柏爾吉片中還演出了一場舔菊戲，床技門戶大開、讓人大開眼界，不僅助電影大賣兩億台幣票房，更一舉橫掃入圍義大利金像獎11項大獎，該片將於9月21日中秋假期在台上映。

(中時 )

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