格雷伊獵犬闖校園 黏上校長跟著上下班

2018年09月17日 07:12 中時 陳淑娥

預發，台中寵物▲「格雷」外型十分特殊，乍看之下像馬又像鹿。（陳淑娥攝）

預發，台中寵物▲校長周文松把「格雷」當孩子，一手抱起將牠捧在手掌心。（陳淑娥攝）

一隻身材高挑、長的像鹿又像馬的格雷伊獵犬（Greyhound），某天闖入中港高中巴著不走，竟還黏上校長周文松，每天朝夕相處形影不離，只要周文松一忙起公事來，「格雷」自認被冷落就會對他吠，可以說是一隻人見人愛的萌毛孩。

周文松表示，5月份某天一如往常到校，車子開進停車場後，一隻狗突然趴在背後讓他嚇了一跳，他覺得十分有緣，就將牠帶進辦公室，由於狗狗沒有植入晶片，他到警察局備案，並上臉書po尋求主人，可是至今仍然沒有下文。

哇！這隻是馬還是鹿啊？周文松將牠命名「格雷」，每天帶著牠上下班，也向學校師生介紹萌毛孩，從此之後，校長室常有師生造訪，但一進門就先找「格雷」，還搶著要拍照，就連走在校園中，大家都聚焦在「格雷」身上。

周文松說，自己一直以來都接觸貓，從來沒養過狗，直覺這一次跟「格雷」非常有緣，而僅3歲的帥狗「格雷」超黏周文松，愛撒嬌又愛玩親親，常常跳上沙發依偎在他身邊，是一隻不具攻擊性且有親和力的狗。周文松說，未來辦理認養手續後，將收編為校犬，成為中港高中的一份子。

佳群動物醫院獸醫陳光輝說，格雷伊獵犬是「靈緹」，是一種用在狩獵和競速的狗，運動速度每小時可達70公里，目前在台灣非常罕見，因血液體質與一般狗不同，紅血球含量較高，建議每天至少要跑10公里；由於地域性不高，不建議當警戒犬，反而適合當陪伴犬。

(中時 )